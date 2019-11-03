شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة قوية من شباب الجامعات المصرية فى مسابقة لريادة الأعمال بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك مشاركة قوية من شباب الجامعات المصرية وشباب الخريجين في مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019" التي سوف تعقد فى دولة البحرين الأسبوع القادم بلغت 389 فريقا من ضمن 750 فريقا من 19 دولة عربية، والتي تتضمن اختيار أفضل أفكار المشروعات المقدمة من عنصر الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة حيث تتمحور مشاريع الفرق المشاركة حول الابتكار في التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة وكذلك في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية والتكنولوجيا الزراعية.

وأضاف أن مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال هي بادرة من اتحاد الغرف العربية بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومكتب اليونيدو لتكنولوجيا الاستثمار والترويج في البحرين وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وتأتي في إطار رؤية اتحاد الغرف العربية لدعم فكر ريادة الأعمال فى العالم العربى من خلال فتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب بالدول العربية بقطاع الأعمال وربطها باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل، تمهيداً للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، موضحا أنه سوف يلقي كلمة على هامش الاستعدادات المسابقة في المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو الذي سوف يعقد في الإمارات اليوم عن الابتكار والإبداع فى العالم العربى و أهمية ربطه بخلق فرص عمل وفقا لاحتياجات السوق.

وقال إن اللجنة المنظمة بدأت في دراسة المشاريع المقدمة لاختيار الفرق المتأهلة إلى النهائيات والتي سيتم فيها اختيار الفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الاولى تزامنا مع انعقاد الدورة (18) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في المنامة عاصمة مملكة البحرين، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي وكذلك خلال انعقاد "المنتدى العالمي للاستثمار ورواد الأعمال"، مشيرا إلى أنه سوف تحصل أفضل ثلاثة فرق في المرحلة النهائية على جوائز مالية بقيمة 50 ألف دولار للفائز الأول و25 ألف دولار للفائز الثاني و10 آلاف دولار للفائز الثالث.