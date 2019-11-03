«رُوّاد» تختتم ورشة حول التميز في خدمة المتعاملين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» ورشة عمل حول «التميز في خدمة المتعاملين» قدمها المستشار حسين يوسف الجوهري مدرب التنمية البشرية والتطوير المؤسسي، وحضرها مجموعة من موظفي وموظفات المؤسسة.

وقال حمد المحمود، مدير المؤسسة، إن الورشة التي استضافها مقر المؤسسة بمبنى «إكسبو الشارقة» واستمرت على مدى يومين هدفت إلى تعزيز مهارات وخبرات فريق عمل المؤسسة؛ لضمان تقديم خدمة متميزة من شأنها تحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا لدى العملاء وبخاصة رواد الأعمال، وتعزيز فرص حصولهم على تجربة خدمة عملاء متميزة.

وأضاف أن «رُوّاد» تحرص على تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لصالح متعامليها من أصحاب المشاريع القائمة والجديدة، وتلبي احتياجاتهم، سواء لدى تقدمهم بأفكارهم الريادية أو أثناء تنفيذهم وإدارتهم لشركاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المحمود الالتزام الدائم الذي توليه المؤسسة إزاء استدامة وتعزيز كفاءة خدماتها ونوعيتها من خلال برامج المراجعة والتقييم والتطوير المطبقة في خدمات التمويل والاستشارات وبرامج العضوية والبرامج التدريبية وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الخدمات يستند إلى إجراءات ومنهجيات عمل واضحة يتم تحسينها بشكل دوري، وبالمقابل يتم تطوير معارف الموظفين ومهارات التواصل لديهم، والارتقاء بخبراتهم في كيفية التعامل مع المتعاملين.

من جهته، أوضح المدرب حسين الجوهري أن الورشة استهدفت إبراز الدور الذي يقوم به موظفو المؤسسة في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتواصل معهم ومناقشتهم في جدوى الأفكار المقدمة منهم، مؤكداً أهمية إيجاد البيئة المناسبة للتعامل مع رواد الأعمال وباقي المتعاملين الذين يرتادون المؤسسة أو يتواصلون معها عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور التي ركزت على معايير تصنيف وتقييم مراكز الخدمة، وأهمية رسم انطباع إيجابي للمتعاملين في أول زيارة أو اتصال بالمؤسسة، مستعرضة شروط التعامل والحديث معهم والاستماع لطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم والاستجابة السريعة لها، وبما يضمن الوصول إلى المستوى الأمثل من ولائهم والثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.