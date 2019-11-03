الأرجنتين إلى الواجهة (1-2)

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د.لويس حبيقة*

تعود الأرجنتين مجدداً إلى الواجهة العالمية من ناحية تجدد الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية الحادة مع نمو سلبي متوقع لهذه السنة

لا يمكن فصل الوضع في الأرجنتين، عمّا يحصل في أمريكا اللاتينية، هنالك أزمات قاسية في القارة الجنوبية تضرب أهم دولها ويمكن أن تؤدي إلى ركود عام في 2020، وتقدر نسبة النمو فيها لهذه السنة ب 0.6% مقارنة ب 3.2% كمعدل عالمي أي 1.9% للدول الصناعية و 4.1% لمجموعة الدول النامية والناشئة.

والنمو الأمريكي اللاتيني ضعيف بسبب المشاكل الكبرى التي تعانيها دولها الأساسية كفنزويلا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين، ومن المتوقع أن تنمو البرازيل 0.8% هذه السنة فقط بسبب سوء إدارة الرئيس الجديد للبلاد والخسارات البيئية الهائلة التي تحصل بسبب الحرائق في الغابات الأمازونية، فالتحدي الذي أظهره الرئيس البرازيلي تجاه أوروبا، وخاصة فرنسا، لن يساعد الاستثمارات في البرازيل، وبالتالي من المتوقع ألاّ ينتعش اقتصادها قريباً، فنزويلا في وضع كارثي منذ سنوات؛ حيث لا تتوفر أبسط السلع الغذائية ولن تتحسن الأوضاع قبل إيجاد حل سياسي للأزمة الكبيرة التي تتخبط فيها البلاد، أما المكسيك، فلن تنمو أكثر من 0.9% هذه السنة بسبب تحديات الهجرة والصراع الداخلي بين اليسار واليمين، كذلك بسبب الفساد الذي يضرب كل دول أمريكا اللاتينية مع المكسيك في الصدارة تاريخياً.

وتعود الأرجنتين مجدداً إلى الواجهة العالمية من ناحية تجدد الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية الحادة مع نمو سلبي متوقع لهذه السنة أي 1.6%، ولا شك أن الأرجنتين دولة متطورة وتنعم بغنى ثقافي واجتماعي كبير، لكن الاقتصاد يتعثر بقوة من وقت لآخر.

ومن الأسباب تغير السياسات المطبقة بسرعة أي انتقال رأس على عقب كل فترة بسبب التبديل السياسي لحكم الدولة، انتقلت الأرجنتين مراراً من الحكم ذات الطابع الاشتراكي إلى الآخر ذات الطابع الليبيرالي والعكس بالعكس.

واليوم تنتقل الأرجنتين من حكم الرئيس ماكري اليميني إلى حكم الرئيس فرنانديز البيروني أي الاشتراكي الميول، الرئيس ماكري كان صديقاً لقطاع الأعمال وهو رجل الأعمال الناجح الذي حقق ثروة كبيرة عبر عقود سخية مع الدولة، لكنه لم ينجح في مهمته الرئاسية على الرغم من دعم صندوق النقد الدولي له عبر قرض ال 57 مليار دولار في سنة 2018، سدد الصندوق حتى اليوم 44 مليار دولار والباقي مبدئياً قريباً، وهذا هو القرض الأكبر الذي أعطي لدولة منذ تأسيس صندوق النقد بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أقل من سنة، ما زالت الأرجنتين تعاني وتتعثر وشبح الإفلاس يظهر.

كيف كان الوضع عندما استلم ماكري الحكم في ديسمبر/‏كانون الأول 2015؟ الوضع المالي للدولة كان متعثراً والقدرة المالية ضعيفة، إضافة إلى نسبة تضخم مرتفعة 25%. الاحتياطي النقدي كان ضعيفاً والدعم المالي للخدمات العامة من كهرباء وماء ونقل كان باهظاً، والثقة بالاقتصاد بقيت ضعيفة بسبب نوعية إدارة القطاع العام التي لم تصل إلى المستويات الفاضلة المطلوبة. ما هي الأخطاء المرتكبة التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي؟

أولاً: ارتفاع نسبة الدين الخارجي من الناتج من 35% من أول 2016 إلى 60% في منتصف السنة الحالية، والاقتراض الخارجي يكون دائماً مكلفاً عندما يكون النقد الداخلي ضعيفاً؛ حيث إن إيرادات الدولة هي بالنقد المحلي، وعانى البيزو الأرجنتيني الأمرين خلال فترات طويلة من الزمن ولم يتمكن المصرف المركزي، وكذلك الحكومات الأرجنتينية المتعاقبة من حمايته على الرغم من تعديلات كبرى وضعت على النظام النقدي.

ثانياً: أنفقت الدولة أكثر من 16 مليار دولار على حماية البيزو دون نجاح؛ حيث الطلب قليل بسبب عدم الثقة في القطاع العام والسلطات المختلفة وبالتالي في النقد، وهدرت المليارات دون نتيجة، وفي 176 حصل انقطاع كبير في الكهرباء عاناه 50 مليون مشترك أرجنتيني، إضافة إلى دولتين مجاورتين هما الأورغواي والبراغواي، ونزفت الكهرباء شعبية ماكري، وضربت الجاذبية السياسية التي كان يتمتع بها في بداية عهده.

ثالثاً: لم ينفذ ماكري وعوده الانتخابية، وأهمها تقوية المؤسسات الديمقراطية، وتخفيف تدخل القطاع العام في الاقتصاد، وإلغاء القيود على رؤوس الأموال، كما طبق نظام تقاعد جديد لم يرغب فيه الشعب، وبالتالي دمر شعبيته خاصة ضمن الطبقات الوسطى وما دون 49% من الشعب الأرجنتيني يعتقد أن الفساد في دولته ارتفع خلال السنة الماضية وهذا مدمر للاستثمارات الجديدة ولأي ثقة في الدولة، وخلال فترة حكم كريشنر من 2003 إلى 2015، جمدت أسعار الخدمات العامة التي كانت تكلف 3.5% من الناتج، لكن ماكري اضطر لرفعها بسبب عدم قدرة الدولة على الاستمرار في الدعم، ولم يوقف الدعم فقط، بل رفع التعريفات مما انعكس على شعبيته، وربما افتقد ماكري إلى تقنيات التواصل مع الشعب والتي تتطلب كفاءات مختلفة.

رابعاً: حولت الأزمة الاقتصادية الرئيس ماكري من رجل إصلاح وتقدم إلى إطفائي للحرائق المختلفة التي نشأت في معظم القطاعات والمؤسسات، وفي مؤشر سهولة الأعمال الذي يصدره سنوياً البنك الدولي والذي يرتكز على قواعد معروفة ومشتركة لكل الدول، تأتي الأرجنتين في المرتبة 119 أي عملياً غير جاذبة للاستثمارات بسبب القوانين والمؤسسات والبنية التحتية، وللمقارنة تقع البرازيل في المرتبة 109 واليونان في المرتبة 72 والإمارات في المرتبة 11 وقطر في المرتبة 83، ومرتبة الأرجنتين حكماً غير مقبولة.

* أكاديمي لبناني