لماذا تفشل الشركات الناشئة؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطـــاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة(45)



1 اختيار الموقع أو المنصة الخاطئة

تزدهر الشركات الناشئة في مناطق وأماكن محددة دون غيرها، ويختلف ذلك بحسب المدينة أو الدولة، أما المنصة فهي لغة البرمجة ونظام التشغيل للموقع الإلكتروني. ويفضل في الحالتين إجراء دراسات قبل اختيار الموقع أو المنصة المناسبة للمشروع.

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2 عدم التوافق مع المستثمرين

تخيل معي ماذا كان سيحدث لشركة «أبل» في حال قرر 50% من المستثمرين فيها إغلاقها، أو قمت باستثمار أموال والدك وفجأة أرادها حالًا؟ إن جذب المستثمرين للشركة شيء ضروري ومهم، ولكن يجب أن تختارهم بعناية كما تختار فريق عملك. يجب أن تتأكد أن رؤيتك لنمو الشركة تتطابق مع رؤية المستثمر وإلا ستواجه الكثير من المشاكل الصعبة فيما بعد.

3 وضع القواعد الخاطئة داخل الشركة

إن القواعد هي التي تشكل الثقافة داخل الشركة. وتحتاج إلى أن تضع القواعد والثقافة داخل الشركة، قبل أن تبحث عن أول مؤسس معك. بالطبع لا مانع من توسعتها فيما بعد، لكن يجب أن تكون هناك بعض اللبنات الأولية التي يمكنك البناء عليها فيما بعد. عليك التأكد من أن فريق العمل ملتزم تجاه الشركة؛ لأن وضع أسس الالتزام بين المؤسسين داخل الشركات الناشئة تحديداً، هو أهم أسس النجاح.