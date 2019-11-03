الإمارات تشارك في اجتماع التحالف الدولي للطاقــة الشمســية بنيودلهـــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ترأس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وفداً رفيع المستوى من دولة الإمارات للمشاركة في ثاني اجتماعات التحالف الدولي للطاقة الشمسية في الهند. وضم الوفد الإماراتي الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة.

وشهد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي عقد في نيودلهي في 31 أكتوبر الماضي، مشاركة شخصيات رفيعة المستوى ضمت ووزراء ومندوبين عن الدول الأعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومسؤولين من منظمات دولية، ووكالات متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية من أجل مناقشة احتياجاتهم الخاصة من الطاقة. وقد أتاح الحدث منصة مثالية للتعاون في سدّ الفجوات المرصودة، بالاعتماد على نهج مشترك ومتفق عليه.

وفي كلمته خلال الاجتماع شكر وزير الطاقة والصناعة حكومتي الهند وفرنسا على قيادتهما لأعمال التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وعلى التنفيذ السريع والاستباقي لبرنامج العمل، مؤكداً «أن الطاقة تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، وتسعى بلادنا إلى تنويع مواردها من الطاقة وقطاعاتها الاقتصادية. لقد شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050؛ أول استراتيجية موحدة للطاقة في البلاد لا تركز على العرض فقط، وإنما تعمل على تحسين الطلب كذلك». ‎