شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التجارية وعلل النـظام المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فيرنادو جيجليانو*

يعتقد صندوق النقد الدولي أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تسببت في ضياع 0.8 نقطة مئوية من النمو العالمي، في حين أن استجابة البنوك المركزية أضافت فقط نصف نقطة مئوية

منذ بداية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حذر معظم الاقتصاديين من أن الحمائية المتزايدة ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي. وبعد وقت قصير على بدء النزاعات، تشير الأدلة إلى أن التباطؤ يحدث بالفعل.

فقد حذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن معدل النمو في الاقتصاد العالمي سينخفض إلى 3٪ هذا العام، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية العالمية، لأن العلاقة المتوترة بين واشنطن وبكين تؤثر سلبًا في الثقة والاستثمار.

قد يكون هناك تهديد خطير بالدرجة نفسها، أهمله الاقتصاديون حتى الآن وهو أن هذا التباطؤ، إلى جانب عشر سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة، يمكن أن يسبب موجة جديدة من عجز الشركات عن تسديد مستحقات ديونها. وهذا يعني أن الضربة المزدوجة يمكن أن تهدد الاستقرار المالي في العالم.

لقد حفز التباطؤ الأخير في الاقتصاد العالمي العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على التوقف عن محاولات رسم السياسة النقدية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية. واختار محافظو البنوك المركزية، بدءاً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وانتهاء بالبنك المركزي الأوروبي، اللجوء مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة شراء الأصول. ويصر هؤلاء على أن أسعار الفائدة لا بد أن تبقى منخفضة - أو حتى سلبية - لفترة طويلة من الزمن. ولا بد أن تدفع هذه الرسالة المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى لتحمل المزيد من المخاطر.

المشكلة هي أنه في حين أن السياسة النقدية قد يكون لها دور في مواجهة التباطؤ الاقتصادي، لكنها عاجزة عن حل مشاكله. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تسببت في ضياع 0.8 نقطة مئوية من النمو العالمي، في حين أن استجابة البنوك المركزية أضافت فقط نصف نقطة مئوية.

ويمكن للسياسة النقدية أن تساعد في تخفيف التأثير الذي تحدثه النزاعات التجارية على الطلب، ولكن لا يمكنها فعل الكثير من أجل تجنب الأضرار في جانب العرض. كما حذر صندوق النقد من أن الشركات والبنوك تواجه مخاطر التوسع المفرط، بينما يتعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من الضغوط.

قد يرى البعض أن الحل في رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقف الفوري عن شراء الأصول. لكن مثل هذا التشدد المفاجئ في السياسة النقدية لن يؤدي إلا إلى تفاقم التباطؤ وربما يتسبب في حالة من الذعر في الأسواق. لذلك ليس أمام المصارف المركزية خيار سوى مواصلة ضخ الأموال في الاقتصاد، والحفاظ على الظروف المالية الفضفاضة قدر الإمكان، سواء للمستهلكين أوالشركات.

ويجب أن يضع المنظمون في اعتبارهم المخاطر التي تتراكم في النظام المالي. وإذا كان الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً تعادل شدته نصف شدة تباطؤ الأزمة المالية، فإن ديون الشركات المعرضة للخطر (أي الديون المستحقة على الشركات غير القادرة على تغطية خدمات ديونها من أرباحها) تقفز إلى ما يقرب من 40 ٪ من إجمالي ديون الشركات في الاقتصادات الكبرى. وهذا معدل أعلى من المستوى الذي بلغته خلال الأزمة المالية.

يمكن لمحافظي البنوك المركزية التجاوب مع هذا الاحتمال، من خلال توظيف أفضل للسياسة المالية، خاصة في البلدان التي تستطيع تحمل المزيد. لكن يجب على الجهات الرقابية أيضًا البدء في العمل بقوة أكبر باستخدام مجموعة أدوات الاقتصاد الكلي الخاصة بهم لضمان عدم تحمل البنوك مخاطر مفرطة. وفي الوقت الذي تبحث فيه هيئات التنظيم عن مخرج، يجب أن تكون على دراية خاصة بما يسمى بمصارف الظل، حيث تتركز الكثير من المخاطر بعد أن شددت الرقابة على المقرضين.

بطبيعة الحال، فإن أفضل نتيجة ستكون توقيع الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية مستدامة. وهذا من شأنه أن يساعد على استعادة الثقة بين المستثمرين والسماح للبنوك المركزية باستئناف رفع أسعار الفائدة. لسوء الحظ، يبدو هذا غير مرجح، فمن الواضح بشكل متزايد أن الأمريكيين بمن فيهم الديمقراطيون أنفسهم، يشككون في التوصل إلى اتفاق مع الصين من شأنه أن يعيد العالم إلى الوضع الذي كان عليه قبل بدء الحرب التجارية.

لذا، فمن الحكمة أن تستعد هيئات التنظيم في مختلف دول العالم لمواجهة العواقب المالية للسياسات الحمائية. فالخسائر المترتبة على التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أكثر فداحة من التباطؤ الاقتصادي.



* بلومبيرج