أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مزود لـ «برنامج تدريب الخريجين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت مجموعة من الشركات العاملة في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، اتفاقية مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لاستضافة وإدارة المرحلة الأولى من «برنامج تدريب الخريجين» الذي تم إطلاقه حديثاً.

ووقع بالنيابة عن الأطراف المعنية، كل من نبيل المصعبي، المدير التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وحمد المزروعي، بصفته العضو المنتدب لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي؛ حيث حضر حفل التوقيع الرؤساء التنفيذيون للشركات المشاركة التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي: (شركة أبوظبي للتوزيع، العين للتوزيع، أبوظبي للنقل والتحكم، شركة المرفأ للطاقة، وشركة مياه و كهرباء الإمارات، إضافة إلى رؤساء من سوق أبوظبي العالمي).

وتم توقيع الاتفاقية عن المرحلة الأولى التمهيدية البالغة 6 أشهر من أصل 18 شهراً كاملاً للبرنامج، والذي أعلن عنه في بدايات الشهر الحالي، وتركز هذه المرحلة على «الاستعداد للعمل في قطاع المرافق»، وسيتمكن الخريجون، من الانضمام إلى فريق العمل والحصول على وظيفة بدوام كامل في إحدى الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وسيخضعون للمرحلة الثانية من البرنامج والبالغة 12 شهراً وهم على رأس عملهم.

وقال نبيل المصعبي: «نأمل أن تؤثر خبرة العمل المبكرة التي تقدمها شركاتنا في إيجاد مهن ذات مغزى ومنفعة في قطاع المرافق، من أجل مساهمة الكوادر الوطنية في دفع عجلة النمو في الدولة».

وقال حمد المزروعي: «نفتخر بالتعاون مع مجموعة شركات مؤسسة أبوظبي للطاقة لاحتضان 100 شاب وشابة من الخريجين الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للعمل والتميز في قطاع المياه والكهرباء».