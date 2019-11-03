الملتقى المصرفي للشرق الأوسط اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ينطلق الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط بنسخة السابعة اليوم الأحد في أبوظبي تحت شعار «فتح آفاق المستقبل وتحويل النموذج» بحضور مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وعبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الذي ينظم الملتقى بالتعاون مع المركزي. ويستضيف الملتقى 500 من قادة القطاع، بما فيهم محافظون ومديرون تنفيذيون كبار وخبراء مصرفيون ومتحدثون بارزون لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.

يتناول الملتقى أهم الموضوعات التي من شأنها التأثير في القطاع بما في ذلك التحوّل الرقمي، والأمن الإلكتروني، والتقنيات المالية.

وبالمناسبة، قال عبدالعزيز الغرير: «يشهد القطاع المصرفي تحولات كبيرة تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى مشاركة تجاربنا لتكون عوناً لنا في إدارة هذه التحولات وتحقيق المزيد من النجاحات. ويعتبر الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط إحدى أهم الفعاليات في القطاع المصرفي حيث يجمع نخبة من رواد القطاع، ويوفر المنصة المثالية لاستكشاف الفرص وتحديد سبل معالجة التحديات التي تلوح في الأفق. وستكشف نسخة هذا العام عن رؤى فريدة حول هذا القطاع دائم التطور، كما ستتيح الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وتزويد المؤسسات المالية بالأدوات اللازمة لتحقيق النمو، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بأكمله».