«خليفة لتطوير المشاريع» يرعى منصة «الشباب ورواد الأعمال»

كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن رعايته الاستراتيجية ودعمه للمعرض الذي تنظمه دولة الإمارات في المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في أبوظبي. وترتكز مشاركة صندوق خليفة من خلال منصة «الشباب ورواد الأعمال» على تعزيز النمو في القطاع الصناعي وتحديداً في ما يتعلق بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستسلط دورة هذا العام الضوء على مستقبل التصنيع وتطورات الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التركيز على المقومات والإمكانات التي يحملها القطاع الصناعي والتي تشمل كلاً من الشباب وتمكين المرأة في القطاع الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والمناطق الصناعية المتخصصة والاقتصاد الدائري.

كما سيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية، وذلك لمناقشة السياسات التي من شأنها دعم تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر.