"القوى العاملة" تعلن عن 10 آلاف وظيفة خلال نوفمبر الجاري بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 10 آلاف و749 وظيفة وفرص عمل بالقطاع الخاص، خلال شهر نوفمبر الجاري ، للشباب والخريجين، بعضها حتى عمر 45 سنة وبعضها حتى عمر 50 عاما، وذلك ضمن مشروعات التشغيل والتوظيف الدورية التي تعلن عنها الوزارة شهريا، شاملة مزايا التامين الاجتماعي والصحي ، وذلك بالاتفاق مع المؤسسات والمصانع وشركات القطاع الخاص. اولا - شركة كاسل للخدمات الامنية 13شارع عبد المجيد بدوي العمرانية الجيزة وتطلب: 1- عدد 3 مشرف أمن باكتوبر براتب 2900 جنيه 2-عدد 2 مشرف امن بالتجمع الخامس براتب 2800 جنيه 3- 10 أفراد امن باكتوبر براتب 2500 جنيه 4- 5افراد امن بالعاشر براتب 2600 جنيه Advertisements 5- 3افراد امن بمصر الجديدة براتب 2500 جنيه 6- 50فرد امن بالغردقة براتب 2200 جنيه 7- 7افراد امن بوسط البلد بالقاهرة براتب2200 جنيه . 8-فرد أمن "اناث" بمدينة بدر براتب 2500 جنيه الشروط العامة السن حتى 45 سنة ثانيا : شركة الثريا للخدمات الامنية 4عمارات العبور-صلاح سالم وتطلب: -60 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط حتى 45 سنة براتب 2500 جنيه بالقرية الذكية والساحل الشمالي .

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