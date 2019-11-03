اليوم.. البريد يبدأ صرف معاشات التأمين الاجتماعي وبنك ناصر الثلاثاء

وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من اليوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.281 ملايين قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.

وأضافت أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.624 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.