شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 3-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 3-11-2019 استقرارا ملحوظا، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 677 جنيها للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 580 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 677 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 774 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5416 جنيها

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أوقية الذهب 1513 دولارا

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.