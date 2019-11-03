شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليار درهم قيمة التداولات العقارية فى الشارقة خلال الربع الثالث من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق القطاع العقارى فى إمارة الشارقة حجم تداولات وصل إلى 4.2 مليار درهم كتصرفات ورهونات عقارية خلال الربع الثالث من عام 2019 ووصل الحجم الإجمالى للمساحة المتداولة فى معاملات البيع بالإمارة إلى 9.5 مليون قدم وذلك وفق تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذى أصدرته دائرة التسجيل العقارى فى إمارة الشارقة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وصل عدد المعاملات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري إلى 14,974 معاملة في مختلف مناطق الإمارة مقارنة بـ 11،393 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018 بنسبة تغيير وصلت إلى 31.4 في المائة منها 646 معاملة بيع و1453 معاملة عقد بيع مبدئى، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 694 معاملة بقيمة وصلت إلى نحو 1.8 مليار درهم كما بلغ عدد معاملات التثمين 210 معاملات.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقارى فى الشارقة إن إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذبا للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.

وأوضح أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة كوجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.

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وأشار الشامسي إلى فوز إمارة الشارقة مؤخرا بجائزة "المدن الصديقة للأطفال واليافعين" الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "اليونيسيف" عن فئة "الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل" بعد تفوقها في تصويت الجمهور وتقييم الخبراء على أكثر من 200 مدينة حول العالم وذلك في إنجاز عربي وإماراتي غير مسبوق إضافة إلى انضمام الإمارة رسميا للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية وحصولها على عضوية الشبكة كأول مدينة عربية تنال عضوية هذه الشبكة مما جعل من الشارقة مثالا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط ونقطة جذب للعائلات من شتى أرجاء العالم للإقامة فيها والتمتع بحياة آمنة مستقرة وسعيدة في ربوعها.

وذكر أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.9 في المائة من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث من عام 2019 وكانت أعلى منطقة في عدد التداولات هي منطقة الخان في مدينة الشارقة بواقع 127 معاملة بيع وأعلى قيمة تداولات في منطقة مويلح التجارية بواقع 253 مليون درهم، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.1 في المائة من إجمالي حجم التداول حيث حقق فرع الذيد 1.2 في المائة من إجمالي حجم التداول وفرع خورفكان 1.1 في المائة من إجمالي حجم التداول، بينما حقق فرع كلباء 0.8 في المائة من إجمالي حجم التداول.

وبتصنيف معاملات البيع وفق نوع العقار في الإمارة، قال مدير عام الدائرة إن المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 64.4 في المائة من عدد المعاملات الكلي تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 17.9 في المائة.. فيما بلغت المعاملات التجارية نسبة 13.8 في المائة وحلت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة 3.9 في المائة.

وعلى صعيد المستثمرين، أكد الشامسي أن الإمارة ما زالت وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب حيث استقطبت مستثمرين من 41 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الثالث من عام 2019 وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 3.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ قيمة استثمار الجنسيات الأخرى نحو 700 مليون درهم.