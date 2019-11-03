شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مركزى الإمارات: أسعار الفائدة المنخفضة تساعد الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ مصرف الإمارات المركزى اليوم الأحد إن أسعار الفائدة المنخفضة تفيد اقتصاد البلاد. وقال المحافظ مبارك راشد المنصورى خلال منتدى مصرفى فى أبوظبى "إنه لأمر إيجابى للاقتصاد فى ظل انخفاض أسعار النفط". Advertisements وفى الأسبوع الماضى، خفضت الإمارات أسعار الفائدة 25 نقطة أساس فى أعقاب خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة.

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