أرامكو السعودية تعلن نيتها الإدراج في بورصة الرياض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية طرحها العام الأولي اليوم الأحد بإعلانها عن نيتها الإدراج في بورصة الرياض مع سعي المملكة لإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المككتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.