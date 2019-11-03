شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر زهور ونباتات طبية وعطرية ب188.6 مليون دولار فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت صادرات الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية المصرية التى تصديرها موسم 12018-2019 نحو 188.6 مليون دولار بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وبحسب البيانات تم تصدير 79 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بقيمة 138.5 مليون دولار للعديد من الدول العربية والأوروبية.
كما تم تصدير 45.4 ألف طن، زهور قطف ونباتات زينة ونخيل، بقيمة 53.1 مليون دولار.
جدير بالذكر أن اجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، بلغت 4.3 مليون طن ، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار .
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تصدر زهور ونباتات طبية وعطرية ب188.6 مليون دولار فى عام واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.