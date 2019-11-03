شكرا لقرائتكم خبر عن المال السعودية توافق على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة المال السعودية، اليوم على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام، حسبما ذكرت شبكة رويترز للأنباء. وأكدت الهيئة أن، موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة فى حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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