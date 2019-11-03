شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للمحاسبات يشدد على أهمية استغلال شركة النصر للتعدين لأصولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، أن شركة النصر للتعدين، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية لم تستغل العديد من الأصول سواء معدات تم شراؤها أو مصنع جديد تم انشاؤه.

وذكر التقرير - حصل الخليج 365 على نسخه منه - إنه يتعين الاستفادة من المعدات الجديدة التى تم شراؤها وتبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه.

كما أكد التقرير على أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيل مصنع الغسيل بشرق النيل لاسيما فى ضوء قيام الشركة بشراء قطع غيار ومهمات بالأمر المباشر لزوم إعادة تشغيل المصنع .

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وأوضح التقرير أن الشركة اشترت مهمات بنحو مليون جنيه، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لأحواض الغسيل 31.3 مليون جنيه .

من جانبها أفادت الشركة ، إنه فيما يتعلق بالمعدات سيتم الاستفادة منها علاوة على مخاطبة الشركة النمساوية المنشاة لمصنع الغسيل لإمكانية تطويره ورفع مستوى التحاليل بنسبة لا تقل عن 8%.

وأضافت الشركة أنه تم إحالة الملف للشؤن القانونية بالشركة للتحقيق.