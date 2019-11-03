شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة": حجوزات الشتاء اكتملت منذ شهر وبيلاروسيا وكازخستان قادمتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن مؤشرات الموسم الشتوى عالية جدا، وتبشر بموسم متألق ويتخطى كل الأعوام السابقة، مشددا على أن أغلب الفنادق أغلقت حجوزاتها بالفعل منذ شهر ونصف، قائلا " لدرجة أن من يريد حجز رحلة للكريسماس الأن صعب جدا يلاقى مكان".

وأوضح يوسف لليوم السابع أن هذا امتداد لإنتعاشة السياحة والطفرة التى شهدتها السياحة خلال العام الجارى، لافتا إلى أن معدلات الإشغال عالية على كل المقاصد بالأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم، ورغم أن شرم الشيخ كانت متأخرة بعض الشئ، إلا أنه بعد رفع حظر الطيران أعتقد أن المعدلات فيها ستشهد ارتفاعا.

ولفت يوسف إلى أن الهيئة تعمل على تنويع الأسواق السياحية وبناء أسواق جديدة، قائلا "لا نريد الاعتماد على أسواق محدودة مثلما كان يتم فى الماضى، وهو ما بدأ يتغير بالفعل فى خريطة الجنسيات، حيث أصبح هناك جنسيات لم تكن مصر مقصدهم السياحى"، ويأتى فى مقدمتهم بيلاروسيا وكازخستان تأتى بأعداد كبيرة، وأوروبا الشرقية مرتفعة، بولندا والتشيك ورومانيا وصربيا.