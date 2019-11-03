شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التوابل والبهارات .. الفلفل الأسود 80 جنيها .. والكمون بـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار التوابل اليوم الاحد 3 -11 -2019 استقرارا فى الأسعار داخل أسواق العطارة والأسواق التجارية .

وتراوحت أسعار الفلفل الأسود الحصى بين 80-82 جنيها للكيلو ، بينما تراوح الكمون بين 60-62 جنيها للكيلو ، والكزبرة بين 24 -25 جنيها للكيلو ، وجوز الطيب بين 240 -245 جنيها للكيلو ، والقرنفل بين 180 – 183 جنيها للكيلو ، والكركم الهندى بين 24 -25 جنيها للكيلو ، والشطة القرن بين 80 -82 جنيها للكيلو .

وفى نفس السياق سجلت أسعار الحبهان الهندى بين 480 -490 جنيها للكيلو ، والقرفة الصيني والفيتنامى بين 80 -83 جنيها للكيلو ، وحبة البركة مصرى 48 – 50 جنيها للكيلو .

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والجدير بالذكر أن الشعبة النوعية للعطارة والتوابل والياميش بغرفة القاهرة التجارية أعلنت أن غالبية أنواع البهارات والتوابل تراجعت فى المتوسط من 15-20% نتيجة تحرير الدولار الجمركى وهبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 19-16 جنيها علاوة على حدوث فائض عرض فى الأسواق العالمية للبهارات والتوابل عن إجمالى الاستهلاك الكلى.

وتوقعت استقرار المستوى العام لأسعار مختلف أنواع التوابل والبهارات حتى شهر رمضان المبارك القادم 2020 نظرا لتوافر مخزون منها على الأراضى المصرية أخذا فى الاعتبار نمو الطلب على التوابل والبهارات بنسبة 30% خلال شهر رمضان الكريم مع عدم ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.