شكرا لقرائتكم خبر عن 93.5 مليون جنيه صادرات النصر للأسمدة 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت صادرات شركة النصر للأسمدة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 93.53 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019، وتعمل الشركة فى صناعة الأسمدة .
وبحسب البيانات المالية للشركة ، فإن صادرات الشركة خلال العام المالى الماضي انخفضت بشكل كبير،عن صادراتها خلال العام المالى 2017-2018 ، نتيجة توقف مصنع الأمونيا فى الشركة ، بعد محاولة زيادة احماله ،مما حرم الشركة من توريد الامونيا للعملاء والاضطرار لشرائها من شركات شقيقة.
وبلغت صادرات الشركة نحو 193.24 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، و بلغت قيمة تراجع الصادرات نحو 100 مليون جنيه هذا العام.
وتعانى الشركة من تقادم الآلات وعدم استغلال الطاقات المتاحة علاوة على ارتفاع الديون .
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