شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز صناعات الجلود: ارتفاع الطاقة التشغيلية لـ 55 مصنعا بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة ارتفاع عدد المصانع العاملة بمركز الجلود إلى 25 مصنعا، ويجرى تشغيل 30 مصنع آخرين بنهاية العام الجارى لتصبح الطاقة التشغيلية 55 مصنعا، من أصل 113 مصنع، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطابات لغرفة الجلود ورئيس اتحاد الصناعات لزيادة مركز ومدينة الجلود المتطورة.

وأضاف زلط فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع الطاقة التشغيلية فى مصانع مركز صناعة الجلود، يأتى بالتزامن مع موافقة وزارة التربية والتعليم ، على إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتعليم صناعة الجلود بنظام السنوات الثلاثة، وبدأت المدرسة عملها هذا العام.

وأشار رئيس مركز صناعات الجلود إلى أن هناك 5 مكينات ضخمة تم تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربى، وبدأت العمل الفعلى فى المركز، لافتا إلى التركيز على تصنيع العدد الأكبر من مكينات تصنيع الأحذية فى مصر بدلا من استيرادها.

يشار إلى أن مركز صناعة الجلود المتطورة ، يعتبر ثانى أكبر مدينة للجلود بالشرق الأوسط، ويصل مساحته أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 مترًا لكل مصنع.