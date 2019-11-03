الاقتصاد

تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا ًخلال الأسبوع المنتهى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا ًخلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون ورقة بقيمة قدرها 1.3 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

 

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة سبيد ميديكال، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 642.9 ألف ورقة، بقيمة قدرها 795.6 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 202.3 ألف ورقة، وبقيمة 718.2 ألف جنيه.

 

Advertisements

وجاءت شركتا انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للثلج الجاف-ديفكو، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3160 ورقة بقيمة 10.5 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 5 آلاف ورقة بقيمة 8380 جنيه للثانية.

 

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 4.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5 ملايين ورقة منفذة على 700 عملية خلال الأسبوع الماضى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا ًخلال الأسبوع المنتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا