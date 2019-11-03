شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من الفول السودانى والفراولة والثوم 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن ارتفاع صادرات مصر من الفول السودانى ،والفراولة والثوم خلال الموسم التصديرى 2018-2019 مقارنة بالمواسم الماضية. أشار حسين لـ"الخليج 365" أن ارتفاع الصادرات يأتي فى إطار جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، خاصة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ، ولا سيما فى أسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية . وأضاف أنه تم تصدير 40 ألف طن فول سودانى بقيمة 64.2 مليون دولار، وتصدير 37 ألف طن فراولة طازجة بقيمة 86.5 مليون دولار. Advertisements وأشار أنه تم تصدير 30 ألف طن ثوم، بقيمة 24.5 مليون دولار. جدير بالذكر أن اجمالى الصادرات الزراعية للموسم التصديرى 2018-2019 ، بلغت 4.3 مليون طن ، وبلغت قيمة الصادرات للموسم الحالى 2.3 مليار دولار .

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