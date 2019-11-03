شكرا لقرائتكم خبر عن محمد آل علي.. قصة نجاح إماراتية ملهمـــة تـرويهــا الأمــواج العـاتيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بطموح وعزيمة أبناء الإمارات التي لا تلين، استطاع المواطن محمد آل علي أن يخط لنفسه مساراً استثنائياً بدأه منذ أن قرر الانضمام إلى برنامج أدنوك للمنح لدراسة العلوم البحرية، واجتيازه بنجاح، ليواجه بعدها بكل ثقة وكفاءة، الأمواج العاتية في أعالي البحار حتى أصبح يلعب دوراً مهماً في قطاع النقل البحري والإمداد.

يقول القبطان الإماراتي محمد آل علي، إنه يرى امتداد حياته المهنية في تحويل التحديات إلى فرص للتفوق والإسراع في التطور، ولعل هذه المثابرة هي أبرز سمات المتدرب المجتهد الذي أصبح أول قبطان إماراتي على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأدنوك، والذي يشغل حالياً منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

يتحدث آل علي عن بداية مسيرته في القطاع البحري قائلاً: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ أن قررت الانضمام إلى برنامج أدنوك للمنح لدراسة العلوم البحرية عام 1995، وهو العام الذي بدأت فيه وكانت تجربة جديدة ومثيرة، ولكن شكك كثيرون في قدرتنا على تحمل صعوبات العمل في البحر».

ويضيف: «كنت على يقين أننا نستطيع إثبات أنفسنا وسنكون قادرين على استعادة صلتنا بتراثنا البحري العظيم، ونجاحنا في نهاية الأمر في قيادة هذا القطاع الحيوي».

ويستطرد آل علي حدثه بالقول، إن العقود الإضافية التي قضاها في البحر، حيث يكون اتخاذ القرارات السريعة أمراً حاسماً، أسهمت في صقل شخصيته وخبرته العملية.. وبرز ذلك عام 2011، حيث كان آل علي القوة الدافعة وراء أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث أضاف 15 سفينة جديدة لأسطول الشركة، مما زاد سعة الشحن بأكثر من 50 في المئة.

واليوم يشرف القبطان آل علي، على تشغيل أسطول شركة أدنوك للإمداد والخدمات الحديث متعدد الأغراض، والذي يضم 28 سفينة عابرة للبحار، وأكثر من 800 بحار، إضافة إلى سلامة طاقمه، حيث يتحمل هو وفريقه مسؤولية التشغيل اليومي للسفن، فضلاً عن صيانتها وشهادات اعتمادها لضمان الامتثال لأحدث لوائح السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية.

ويقول آل علي: «يشهد القطاع تنافساً كبيراً؛ لذلك يجب علينا أن نضمن وضع أسعار تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق، حيث نقوم دائماً بمراجعة التكاليف التشغيلية خاصة كلفة الصيانة والوقود، لتحقيق توازن جيد بين معايير جودة الخدمة، وتوفير القيمة الأفضل لعملائنا».

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ويشرح: «إلى جانب زيادة الكفاءة التي تولد القيمة لكل من الشركة والعميل، تتخذ شركة أدنوك للإمداد والخدمات أيضاً، خطوات مستمرة وإيجابية لتقليل التأثير البيئي لأنشطتها، ويعد هذا أمراً متزايد الأهمية للقطاع البحري الذي يسعى إلى الحد من انبعاثات الكربون».

وأطلق آل علي وفريقه عام 2012 مشروعاً طموحاً سماه «الدفة»، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر أسطول السفن العابرة للبحار ومدته 5 سنوات، من خلال الاستثمار في ترقيات السفن واستغلال التحول الرقمي لتحسين تخطيط المسارات واستهلاك الوقود، وتحسين سرعة المحرك؛ إذ تم تخفيض انبعاثات الوقود والكربون بنسبة 23%، مما أسهم في تقليل الانبعاثات بمعدل مليار طن من الكربون، حتى الآن.

ويقف القبطان محمد آل علي الذي يتمتع بخبرة 24 عاماً في قطاع النقل البحري والإمداد، شاهداً على توسع وتحول الصناعة البحرية في الإمارات بشكل مباشر؛ كونه يلعب دوراً مهماً في مستقبل هذا القطاع الحيوي باعتباره المسؤول عن تطوير الأسطول البحري في شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

ويروي القبطان آل علي أنه يقوم بدراسة خيارات زيادة الأسطول مستقبلاً، عن طريق شراء سفن وتأجيرها بعناية، حيث لا يقتصر الأمر فقط على تزايد عدد الشحنات التي تقوم الشركة بنقلها إلى الأسواق الناشئة، ولكن لدعم طموحات أدنوك الرامية إلى زيادة السعة الإنتاجية للنفط بشكل كبير، كجزء من استراتيجيتها الذكية للنمو في السنوات الخمس المقبلة، حيث تعمل شركة أدنوك للإمداد والخدمات بصفتها الذراع البحرية لمجموعة أدنوك، كرابط أساسي في سلسلة التوريد اللوجستية، وتقوم بشحن النفط والغاز ومنتجات أدنوك إلى العملاء حول العالم.

ويعد محمد آل علي أحد أبرز قادة الشركة ممن لديهم سجل خدمة طويل وحافل، وقد مكنته سنوات خدمته العديدة من التأثير بشكل كبير في القطاع البحري في الإمارات. ويقول: «نحن أبناء زايد محظوظون؛ لأن لدينا قيادة رشيدة داعمة وذات رؤية ثاقبة.. أشعر بالامتنان للعديد من الزملاء الذين ساعدوني خلال سنوات عملي في البحر.. كانت رحلة شاقة في كثير من الأحيان، ولكنها مجزية وإلزامية إذا كنت تريد أن تتفوق في هذا القطاع».

ونجح برنامج منح أدنوك منذ عام 1995 في تخريج أكثر من 350 بحاراً إماراتياً، بينما سيتخرج 80 آخرون خلال العامين المقبلين.

ويأمل آل علي أن تلهم تجربته الشباب من المواهب الإماراتية لتطوير حياتهم المهنية في القطاع البحري. وقال: «يمثل الاستثمار في القوى البشرية والأصول أولوية كبرى، حيث إننا نضع ثقتنا وأملنا في المواهب الإماراتية الشابة، الآن، لاتباع خطواتنا وتولي قيادة هذا القطاع».