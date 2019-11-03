102 مليار دولار عائداتصناعة الأسمنت بالصين خلال 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أن عائدات صناعة الأسمنت بالبلاد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري (9 شهور)، بلغت 719.9 مليار يوان (حوالي 102.2 مليار دولار)، بزيادة 14.3% على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» السبت عن الوزارة قولها إن ناتج البلاد من الأسمنت بلغ 1.69 مليار طن، بزيادة 6.9% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام.

وارتفعت الأرباح المجمعة للقطاع بواقع 25.3% على أساس سنوي، مسجلة 131.8 مليار يوان، مع تجاوز نمو الأرباح نظيره للقطاع الصناعي بأكمله بفارق 27.4 نقطة مئوية.

وتواصل انخفاض سعر الأسمنت خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى آب/أغسطس، حيث هبط مؤشر سعر الأسمنت لشهر آب/أغسطس بنسبة 6.3% مقارنة مع كانون الثاني/يناير.