شكرا لقرائتكم خبر عن 500 شركـة إمـاراتيـة تؤكــد تعاظم دور البيانات في نمو الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أجرت شركة «ألتيريكس» العالمية استبياناً جديداً شمل 500 شركة في الإمارات، لتسليط الضوء على دور البيانات والتحليلات في قيادة أعمالها، في زمن يعتمد بصورة كبيرة على البيانات.

وكشف الاستبيان الجديد عن فوائد تحليل البيانات وتأثيرها في مشاريع الرقمنة في 6 من أكثر البلدان المتقدمة رقمياً في أوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، والمحيط الهادئ.

ويستكشف الاستبيان التفكير الحالي حول قيمة البيانات، والتحديات الرئيسية التي تواجهها، وثقافة البيانات والتحليلات، وعوامل التمكين التكنولوجية الرئيسية لتوضيح كيف أن اتباع نهج ذكي إزاء البيانات والتثقيف بها، سيؤدي إلى نجاح التحول الرقمي.

واتفق أكثر من 3 أرباع المشاركين في الاستبيان، على أن البيانات هي أحد الأصول المهمة للشركات لدفع أعمالها إلى الأمام، وهي النقطة التي تؤكد أن الشركات تستفيد من مصادر البيانات الضخمة في كافة قطاعاتها وأقسامها الداخلية.

وفي ما يتعلق بموقع الشركة في رحلتها التحليلية، فقد صنفت ثلثي الشركات المشاركة في الإمارات نفسها على أنها في المراحل المتقدمة من تلك الرحلة.

وبالنسبة للشركات التي تستفيد من البيانات لتكوين تصور أوضح، أفاد أكثر من خمسي المشاركين (41%) أن الشركات الكبيرة تستفيد من البيانات لزيادة الإنتاجية، يلي ذلك أكثر من الثلث (36%) أشار أصحابه إلى أن البيانات ساعدتهم في تكوين صورة أوضح عن عملائهم، بينما أدلى أكثر من الثلث (34%) بفائدة البيانات في تحقيق الوفورات والكفاءة للقسم أو للشركة ككل.

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وتشهد الشركات أيضاً، زيادة في فائدة عامة من نوع آخر، فقد وافق أكثر من 3 أرباع المشاركين (79%) على أن استخدام تحليلات البيانات نجح في القضاء على الحواجز الداخلية.

وفي تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ عندما يتعلق الأمر بالقاعدة الأساسية لمبادرات التحول الرقمي لشركاتهم، اتفق أكثر من 4 من 5 بنسبة 81% على أن تمكين الأشخاص هو مفتاح التحول الرقمي.

نجاح تحليل البيانات

سيظل إثبات البيانات دائماً في الطليعة كأحد أهم عوامل النجاح والإحلال الرقمي الحقيقي، فقد اتفقت الشركات في الإمارات على أن أفضل 3 عوامل تمكينية للتكنولوجيا التي حققت التأثير الأكبر في أعمالهم اليوم هي: البيانات والتحليلات 42%، الذكاء الاصطناعي/‏التعلم الآلي 36%، وبلوك تشين 33%.

وتتوقع الشركات في الإمارات أن أكبر العناصر المغيرة من الناحية التكنولوجية لنجاح تحليل البيانات خلال السنوات الخمس المقبلة ستشمل: تحليل الخدمة الذاتية 31%، واكتشاف البيانات المعززة 27%، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير27%.

وقال آلان جاكوبسون مسؤول قسم البيانات والتحليلات الرئيسي في شركة ألتيريكس: «أثبت الاستبيان أن اتباع نهج ذكي إزاء البيانات والتثقيف بها سيؤدي إلى نجاح التحول الرقمي».

وأوضح عبود غانم الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ألتيريكس، أنه «لا شك في أن البيانات هي المفتاح الرئيسي لدفع نجاح أعمال الشركات في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة».