شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الشارقة ترفع عدد الغرف 50% خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة إن العام الجاري شهد سلسلة من التطورات الهامة، على رأسها إطلاق أولى حملاتنا الترويجية في الأسواق الاسكندنافية وأوروبا الشمالية والشرق الأقصى، في خطوة متقدمة باتجاه التوسع العالمي واستهداف كبرى الأسواق السياحية عالمياً.

وأضاف في إطار الاستعداد للمشاركة في سوق السفر العالمي في لندن يوم 5 الجاري: كانت موسكو محطة ناجحة، عبر تنظيم لقاء تفاعلي مع رواد قطاع السياحة في روسيا، وكان هناك نجاح ملحوظ على صعيد زيادة عدد الرحلات المستأجرة إلى الشارقة، بفضل التعاون الثلاثي الناجح بين الهيئة ومطار الشارقة الدولي وإحدى كبرى الشركات السياحية في روسيا.

أثمرت العروض والحملات الترويجية في بكين وتشنغدو وشنجهاي أيضاً استقطاب المزيد من السياح الصينيين، لا سيّما في ظل التسهيلات المقدمة حالياً لاستصدار تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول إلى المطارات المحلية.

وعن مشاركة الهيئة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن، أجاب المدفع: نحرص في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على التواجد بشكل مستمر في كبرى الفعاليات العالمية، وفي مقدمتها سوق السفر العالمي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة السياحة العالمية.

وتابع: ومن خلال مشاركتنا هذا العام في سوق السفر العالمي 2019 في لندن وبالتعاون مع شركائنا في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، سنقوم بتسليط الضوء على محفظة من المبادرات النوعية، على رأسها «تجربة المرآة الذكية» و«قارب الشارقة» و«تجربة الواقع الافتراضي».

المرشد الافتراضي

وذكر المدفع أنه سيتم استعراض واحد من أحدث المشاريع التي أطلقناها مؤخراً مثل تطبيق خدمة المحادثة مع المرشد السياحي الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التجربة السياحية لزوار الإمارة، من خلال توفير دليل سياحي شامل وتفاعليّ يزوّد السياح بأحدث المعلومات والتفاصيل حول الوجهات السياحية والأنشطة الترفيهية والمطاعم والمنشآت الفندقية التي تزخر بها إمارة الشارقة، وبخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والألمانية والصينية والروسية.

نمو السوق الأوروبي

وأفاد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بأن إمارة الشارقة استقبلت عام 2018 أكثر من 578 ألف سائح من أوروبا بزيادة بلغت نسبة النمو فيها 24% مقارنة بعام 2017 الذي بلغت إحصائياته 468043 سائحاً أوروبياً، معرباً عن توقعاته بارتفاع هذا العدد في الأعوام القادمة.

وقال: تتبنى الهيئة خطة تسويقية طموحة تستهدف الترويج للمزايا الفريدة التي تضع الإمارة في مصاف الوجهات السياحية الفضلى محلياً وعالمياً، مع تلبية المتطلبات المستقبلية للقطاعين السياحي والتجاري، وذلك من خلال تعزيز حضورنا القوي في المعارض والمحافل الدولية المتخصصة بقطاع السياحة والسفر والضيافة.

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منشآت فندقية

وكشف المدفع أن أعداد المنشآت الفندقية في الشارقة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع النمو في مستويات التدفق السياحي. ويصل عدد غرف المنشآت الفندقية المتاحة في الإمارة حالياً إلى 10883 غرفة، تقدّم بمجملها أفضل الخدمات وخيارات الإقامة التي تلبي تطلعات الجميع.

وقال في هذا الخصوص: من المتوقع استكمال 18 فندقاً إضافياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب 16 مشروعاً للشقق الفندقية. ومن المتوقع أن يتم رفد السوق السياحية المحلية بما مجموعه 5679 غرفة تضاف إلى العدد الحالي خلال الأعوام المقبلة.

وحول أهم وأبرز الفعاليات والبرامج التي تحتضنها الشارقة والهيئة لجذب أعداد أكبر من السياح إليها خلال العام الجاري والعام المقبل، رد المدفع بالقول: تحتضن إمارة الشارقة سنوياً العديد من الفعاليات النوعية والبرامج الجاذبة للسياح، في مقدمتها مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه الهيئة سنوياً في شهر فبراير، وقد وصل إلى المستوى الريادي باعتباره الحدث الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يغمر الشارقة بالأنوار الخلابة التي تحكي قصصاً آسرة بألوان نابضة بالحياة.

وتشمل باقة المهرجانات أيضاً مهرجان صيف الشارقة، الذي انطلق بدورته الثانية خلال العام الجاري، إلى جانب مهرجان أيام الشارقة التراثية الذي أقيم مؤخراً، مستضيفاً العديد من الفعاليات التي تحتفي بالإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

وأضاف: وتستحوذ الفعاليات الثقافية على حيز كبير من اهتمام شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، حيث يتم تنظيم أيام الشارقة المسرحية في تظاهرة ثقافية هامة توفر بيئة تفاعلية لنخبة المسرحيين الإماراتيين، فضلاً عن مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وتعتبر الشارقة حاضنة لمهرجان بينالي الشارقة، الذي يقام كل عامين بتنظيم من مؤسسة الشارقة للفنون، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل.الأسواق الجديدة

فيما يتعلق بالأسواق الجديدة التي تستهدفها الهيئة من خلال مشاركاتها في كبرى الفعاليات العالمية، وجهودها في هذا الخصوص، أجاب المدفع: نمضي قدماً مع شركائنا في مختلف القطاعات في دعم خطط الهيئة الرامية إلى استهداف أسواق عالمية جديدة، ترجمةً لالتزامنا بتحقيق أهداف رؤية الشارقة السياحية 2021 في استقطاب 10 ملايين زائر بحلول العام 2021، مع التركيز على تلبية الاحتياجات السياحية للأسواق المصدّرة للسياح إلى الإمارة من كل من ألمانيا والهند وروسيا والصين والمملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي الدول الاسكندنافية ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأقصى في مقدمة الأسواق الجديدة المستهدفة خلال العام 2020.

سلسلة فعاليات لاستقطاب السياح

كشف خالد المدفع أن إمارة الشارقة تستعد حالياً لإطلاق سلسلة من الفعاليات الأخرى الموجهة لاستقطاب المزيد من السياح إلى الإمارة خلال الفترة المقبلة، أبرزها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلق منذ أيام والذي يتخذ من مركز إكسبو الشارقة مقراً له، ويقدم منصة دولية استثنائية يتمازج فيها التراث بالثقافة والتقاليد الشعبية والفكر الإبداعي المعاصر بتناغم تام لإرضاء العقول الباحثة عن كل ما هو جديد في عالم الكتاب؛ إضافة إلى أسبوع الشارقة للبطولات العالمية الذي تتطلع إليه الإمارة ويُنظم على بحيرة خالد في شهر ديسمبر من كل عام، وبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا-1 التي تعتبر من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة. وهناك الكثير بانتظار زوار وسياح إمارة الشارقة، حيث سيكون الجميع على موعد مع بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، التي تجمع أكثر من 70 متسابقاً من 20 دولة حول العالم لاستعراض مهاراتهم أمام محبي التشويق.