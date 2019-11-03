أوروبا تحث الصين على تحسين مناخ الأعمال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث الاتحاد الأوروبي الصين على القيام بتحسين سريع وجوهري في مناخ الأعمال.

وصدرت هذه التصريحات عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بكين قبل المعرض التجاري الصيني الضخم الذي يستمر أسبوعاً في شنغهاي هذا الأسبوع والذي يمثل محاولة من جانب الصين لتقديم أوراق اعتمادها في مجال التجارة الحرة.

وقال الاتحاد الأوربي في البيان إن الشركات الأوروبية أبدت رد فعل إيجابياً بشأن معرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي وزادت المبيعات أو التقت بمشترين جدد محتملين.

ولكنه أضاف أن من الضروري بذل المزيد فيما يتعلق باتفاق الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقال «نحث الصين على إظهار قدر أكبر من الطموح والجهود الحقيقية نحو التوازن وتوفير فرص متكافئة».

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