الأسهم العالمية تعوّض ضعف الأداء الأسبوعي بمكاسب شهرية قوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

عوضت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسبها الأسبوعية الضعيفة، بمكاسب شهرية قوية حققت من خلالها ارتفاعات قياسية استثنائية، مدعومة في ذلك ببيانات اقتصادية قوية ونتائج أعمال جيدة للشركات وإشارات إيجابية بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

خلال الأسبوع الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى يتراوح ما بين 1.50% إلى 1.75%، ومع ذلك ألمح المركزي الأمريكي إلى أنه قد يوقف بشكل مؤقت خفض معدل الفائدة الأمريكية لحين رصد تطورات الوضع الاقتصادي، بينما في الشأن التجاري أعلنت الصين أن مسؤوليها توصلوا لاتفاق بشأن نقاط أساسية مع الولايات المتحدة حيال الخلاف التجاري، وسط ترقب لتوقيع الطرفين على المرحلة الأولى من الصفقة.

واستفادت معظم المؤشرات العالمية من بيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت قوة سوق العمل خلال أكتوبر/تشرين الأول مع تعديل إيجابي ملحوظ في قراءة الشهرين السابقين، وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات في الشهر الماضي، بينما زاد الإنفاق على قطاع البناء بوتيرة تتجاوز التقديرات.

ومن جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إلى احتمال توقيعه على اتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع الصين في ولاية أيوا الزراعية التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية في حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب مساء الجمعة إن المفاوضات بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق تسير بشكل جيد. وأبدى أمله بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مكان بالولايات المتحدة عندما ينتهي العمل بشأن الاتفاق.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض «نناقش مكانين مختلفين. يمكن أن يكون حتى في أيوا. نناقش الأماكن ولكن أود إبرام الاتفاقات أولا».

بورصة نيويورك

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة نهاية الأسبوع، ليسجل «ستاندرد.آند.بورز» و«ناسداك» إغلاقاً قياسياً، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بأكثر من 1.1% أو ما يعادل 301 نقطة ليسجل مستوى 27347.4 نقطة، ليربح 389 نقطة أو ما يزيد على 1.4% في الأسبوع الجاري، بينما على مدار الشهر بلغت مكاسب المؤشر 7.42%، كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى قياسي جديد 3066.9 نقطة مسجلاً أرباحاً أسبوعية بنحو 1.5%، بينما على مدار الشهر حقق المؤشر مكاسب بلغت 6.21%، وبالنسبة لمؤشر «ناسداك» الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، فقد شهد زيادة بأكثر من 1.1% ليسجل 8386.4 نقطة، وهو أعلى إغلاق في تاريخه، كما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، بينما بلغت مكاسبه الشهرية 4.87%.

الأسهم الأوروبية

في القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، مع تطورات اقتصادية إيجابية، وبالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات، وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «ستوكس600» بنحو 0.7% ليصعد إلى 399.4 نقطة، مسجلاً مكاسب بأكثر من 0.3% في الأسبوع، كما زاد مؤشر «فوتسي» البريطاني بأكثر من 0.7% ليغلق عند 7302.4 نقطة، لكنه سجل خسائر بنسبة 0.3% في الأسبوع، لكنه في المقابل حقق مكاسب شهرية بلغت 2.53%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5% مُسجلاً 12961.05 نقطة، ليربح أكثر من 0.52% على الصعيد الأسبوعي، بينما بلغت مكاسبه الشهرية 8.69%، ليتصدر بذلك كافة المؤشرات العالمية في المكاسب الشهرية، كما زاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.6% لينهي التعاملات عند 5761.9 نقطة، محققاً صعوداً أسبوعياً بنسبة 0.7%.

بورصة طوكيو

تراجع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الجمعة 0.3% ليغلق عند 22850.77 نقطة بعد أن تراجع إلى 22705.60 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفي الأسبوع، ربح المؤشر القياسي 0.22% مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي، بينما بلغت مكاسب المؤشر الشهرية نحو 4.92%، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً عند 1666.50 نقطة.

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بورصة شنغهاي

في بكين، اختتمت مؤشرات الأسهم الصينية جلسة تداولات نهاية الأسبوع على ارتفاع، بدعم من توسع نشاط المصانع الصينية في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي وفقا لمسح خاص، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب

0.9 % إلى 2958 نقطة، وعلى مدار الأسبوع صعد المؤشر 0.11%، في حين بلغت مكاسبه الشهرية 1.53%، كما صعد مؤشر «شنتشن المركب» 1.3% عند 1637 نقطة.

أسواق العملات

سجل الجنيه الإسترليني أفضل أداء شهر في أكثر من عقد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تداعيات عديدة بشأن البريكست، وحققت العملة البريطانية مكاسب بنحو 5.31% أمام الدولار الأمريكي مع حقيقة أن الإسترليني أنهى تعاملات أكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 1.2942 دولار بعد أن بدأ الشهر عند 1.2289 دولار.

وتمثل هذه الزيادة الأداء الأفضل على الصعيد الشهري منذ مكاسب بنحو 10% تقريباً سجلتها العملة البريطانية في مايو/أيار 2009.

وخلال أول عشرة شهور من العام الحالي فإن مكاسب الإسترليني بلغت 1.47% مقارنة مع مستوى 1.2754 دولار المسجل في نهاية العام الماضي.

ويأتي أداء العملة البريطانية وسط التطورات المتعلقة بالبريكست كونها كانت أساس التحركات في الاتجاهين الصاعد أو الهابط. واستفاد الإسترليني بشكل قوي من تلاشي الخطر الأكبر على العملة المتمثل في البريكست الصعب، حيث إن البرلمان البريطاني مرر قانوناً من شأنه رفض تنفيذ عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وتلقت العملة الدعم من اقتراب تمرير الصفقة التي توصل لها رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها تنظيم العلاقة بين الجانبين بعد عملية الخروج، التي وصفها رئيس المعارضة بأنها أسوأ من اتفاقيات تريزا ماي.

وتحرك الجنيه الإسترليني خلال الشهر الماضي في نطاق يتراوح بين 1.22 دولار إلى 1.30 دولار لكنه كسر حاجز 1.33 دولار في وقت سابق من 2019.

الذهب

تراجع سعر الذهب عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، حيث تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2% أو ما يعادل 3.4 دولار مسجلاً 1511.40 دولار للأوقية، ولكن سجل المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.4% في جلسات الأسبوع، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.42 دولار ليهبط إلى 1509.57 دولار للأوقية.

النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند تسوية تعاملات الجمعة، مع التفاؤل التجاري الذي مكّن الخام من تقليص خسائره الأسبوعية الناجمة عن مخاوف ضعف الطلب، واستفاد الذهب الأسود بشكل قوي من التطورات الإيجابية في الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط استعداد لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، وهو الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف التباطؤ الاقتصادي وبالتبعية تعزيز الطلب على النفط.

وهناك مخاوف من تراجع الطلب على الخام مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث كشفت البيانات تراجع نشاط المصانع في اليابان إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5%، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل لكنها أنهت الأسبوع منخفضة حوالي 0.4%، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، 3.7%، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل لكنها هبطت 0.8% على مدار الأسبوع.