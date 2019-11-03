الطاير يبحث مع منوشن تطورات الأسواق المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي، حيث ناقشا بحضور مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، وعدد من المختصين والمسؤولين من كل من وزارة المالية ووزارة الخزانة الأمريكية؛ أوجه التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري وسبل تعزيزه وتفعيله مستقبلاً، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة لكلا الجانبين.

واستعرض اللقاء؛ النمو المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات والإمكانيات الواعدة للنمو فيها، وآخر التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة الاستثمارية بين الدولتين، وتم تسليط الضوء على البنية التشريعية والقانونية الرائدة التي تعتمدها دولة الإمارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، والدور المحوري الذي تقوم به في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على الصعيد الدولي.

وأكد الطاير عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة، وخاصة في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف التباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين لتسهم في خلق مجالات تعاون جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بين البلدين».