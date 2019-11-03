«التخفيضات الكبرى» تواصل تحقيق نتائج إيجابية في دورتها السابعة

أُسدل الستار، أمس السبت، على فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في نسختها السابعة والتي تنظمها بشكل دوري مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار 3 أيام تتزامن بالعادة مع عطلة نهاية الأسبوع في توقيت مدروس وفعال لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والمتسوقين الذي يتسابقون ويتزاحمون للاستفادة من تخفيضات متنوعة تصل إلى 90% على منتجات عديدة، وبمشاركة آلاف المحالّ التجارية في مختلف مراكز التسوق بدبي.

شهدت الفعالية في نسختها الحالية إقبالاً كبيراً على مدار ال3 أيام الماضية، لتواصل بذلك تحقيقها لنجاح تلو نجاح منذ النسخة الأولى التي انطلقت في نهاية العام 2016، لتصبح الفعالية إحدى أبرز الفعاليات المنتظرة على التقويم السنوي لقطاع التجزئة بدبي، وقد أشار مسؤولون إلى أن الفعالية تعتبر فرصة للتجار والمستهلكين على حد سواء، كما تُسهم في إنعاش قطاع التجزئة، وتحقيق نتائج إيجابية قبل نهاية العام واستقبال عام جديد.

وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس جاليري» «للخليج» أن أعداد المتسوقين في متاجر الشركة تضاعفت خلال نهاية عطلة الأسبوع، وأن مبيعاتها ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة، خلال مشاركة متاجر المجموعة في مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي انطلقت من الخميس إلى السبت بمبادرة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

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وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن متاجر «باريس جاليري» المنتشرة في أكبر مراكز التسوق في دولة الإمارات شهدت ازدحاماً على مدار عطلة نهاية الأسبوع بالمتسوقين الذين تسابقوا إلى الاستفادة من الخصومات الكبيرة، التي بلغت 90%، وإن الإقبال كان على أرقى العلامات التجارية العالمية من العطور ومستحضرات التجميل والأكسسوارات، لافتاً إلى أن توقيت المبادرة كان ذكياً ومدروساً بعناية ويصب في مصلحة المتسوقين الذين يستعدون لموسم احتفالات سواء باليوم الوطني، أو أعياد الميلاد بنهاية العام الجاري، وأكد على أهمية مبادرة التخفيضات الكبرى في إنعاش حركة المبيعات، وتحفيز المتسوقين والمستهلكين على الإنفاق للاستفادة من العروض والتنزيلات المغرية على مختلف السلع والمنتجات، لافتاً إلى أن المتاجر ومراكز التسوق بشكل عام تسجل مستويات مرتفعة من الزوار والمبيعات خلال أيام التخفيضات الكبرى.

فيما أشار مصدر في مجموعة ماجد الفطيم إلى أن مراكز التسوق التابعة للمجموعة في دبي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين والمبيعات خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ نظراً للعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة لدى المتاجر المشاركة، وقد حققت جميع المتاجر المشاركة نجاحاً هائلاً ضمن مبادرة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مضيفاً: «نحن نحظى بشراكة استراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ أكثر من عشرين عاماً، ونفخر بمشاركتنا بالمبادرات والفعاليات على مستوى دبي، والتي تعزز من أداء قطاع التجزئة في دبي، ومن ضمنها هذه المبادرة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام».

وقد كانت عطلة نهاية الأسبوع فرصة فريدة هذه السنة للاستفادة من التخفيضات الهائلة على امتداد مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية المرحة وفرص الفوز بجوائز قيمة في كل من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة»، في إطار حملة «ابتسم»، والحملة الترويجية للنسخة التفاعلية من لعبة «مونوبولي».

وبدورها أكدت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا، أن تجربة التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا تعتبر تجربة ممتعة بحد ذاتها، وما يزيد متعة التسوق هو التخفيضات الكبيرة والصفقات القيمة في مختلف المتاجر المشاركة، والتي قدمت على مدار 3 أيام تخفيضات تصل إلى 90 في المئة على مجموعة واسعة متنوعة من المنتجات، ضمن مختلف الفئات، بداية من الأزياء والأحذية والأكسسوارات والمفروشات.