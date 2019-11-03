المرر: تشابه أبوظبي وسنغافورةفـي تحـوّل الطـاقـة جعلهمـا مرجعـاً عالميـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استكمل المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي زيارته إلى سنغافورة التي شارك أثناءها في فعاليات «أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة» . واستطاع وفد الدائرة المشارك في الزيارة عقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة في سنغافورة، حيث جرى تأكيد عمق العلاقات التي تربط البلدين وأهمية تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمقارنات المعيارية في مختلف مجالات القطاع المرتبطة بتسريع تحول الطاقة عالمياً.

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وشمل جدول أعمال زيارة رئيس الدائرة إلقاء كلمة رئيسية في قمة سنغافورة للطاقة في 29 أكتوبر، حيث حرص على تعريف الحضور من صانعي سياسات، ومتخصصين، وقادة تنفيذيين في مجال الطاقة من القطاعين العام والخاص عالمياً - بتطورات مسيرة تحوّل الطاقة في أبوظبي. وأكد المرر على التشابه الكبير الذي يربط أبوظبي وسنغافورة في ما حققتاه بأن أصبحتا مرجعاً عالمياً في التنمية المستدامة.

وشهدت الزيارة كذلك عقد لقاء ثنائي جمع المهندس عويضة مرشد المرر بالدكتور كوه بوه كون، كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة، وتعرف عن قرب الى قطاع الطاقة السنغافوري واستراتيجيته المستقبلية.

وقال المرر: «مشاركتنا في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة كانت مثمرة، حيث تمكنا من التعريف بالتزام أبوظبي بتطوير أسس التنمية المستدامة والطاقة النظيفة ومشاركة أمثلة مميزة مما حققناه فعلاً في مجال تحوّل الطاقة».