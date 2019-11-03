شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تحدي محمد بن راشد الثاني للمبتكرين الصناعيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، إحدى مبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عن إطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً الذي عقد أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي. كما وكشفت المبادرة عن فوز شركة «أس أيه بي»، بجائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي في دورتها الأولى، حيث تم تسليم درع الجائزة خلال حفلٍ خاص نظمته المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الدورة الأولى

أعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي عن فوز شركة «أس أيه بي»، بالدورة الأولى من جائزة «الازدهار العالمي»، وذلك في حفلٍ خاص نظمته المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع القنصلية الإماراتية في نيويورك، بحضور نخبة من كبار قادة القطاعين العام والخاص وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومسرعات وحاضنات الأعمال والمؤسسات الخيرية.

وحضر الحفل الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سفير دولة الإمارات في السويد، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وحصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبد الله شاهين، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، ولي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وقامت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بتسليم درع الجائزة لشركة «أس أيه بي»، لدورها في تبني الابتكار الذي فاز بتحدي التطوير الزراعي والقضاء على الجوع. ويعتبر ابتكار «ترو تريد» لصغار المزارعين منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت وعلى الهواتف الذكية تساهم في تحسين دخل صغار المزارعين في مناطق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى من خلال ربطهم مع الأسواق العالمية. وقد اختارت لجنة من كبار المحكمين في معهد التصنيع في جامعة كامبريدج ابتكار «ترو تريد» بوصفه الابتكار الذي يتميز بأكبر تأثير اجتماعي واقتصادي على المجتمعات العالمية وخاصةً في الدول النامية. وستساهم شركة «أس أيه بي» في دعم تنفيذ هذا الابتكار في أسواق الدول النامية والأقل نموًا عبر توفير خدمات الاستشارة الفنية والتقنية للمبتكرين.

وقالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء: «تعكس مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، سعي دولتنا الدائم إلى إيجاد حلول مبتكرة تساهم في التغلب على التحديات التي يواجهها شعب الإمارات وشعوب العالم بما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ونشر الازدهار العالمي. وستواصل الدورة الثانية من المبادرة سعيها لتحقيق هذه الرؤية وتمكين المبدعين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم من تحويل أفكارهم إلى واقع ونظرياتهم إلى حلول للقضايا العالمية الملحة التي تؤثر في حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون بأن نكون قادرين على الجمع بين قيادات الشركات الصناعية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمبتكرين الملهمين لتحقيق هذه الرؤية، والتي نعتبرها مساهمتنا المتواضعة في ضمان ازدهار المجتمعات العالمية التي هي في أمسّ الحاجة إلى الدعم والمساندة».

الدورة الثانية

وأعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، إحدى مبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عن إطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً الذي عقد اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وسيتنافس المشاركون في الدورة الثانية من تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين على تقديم الحلول لأربعة تحديات يواجهها العالم وهي: التغير المناخي، والغذاء الصحي والمستدام للجميع، وتوظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وكافة شرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة، والتي تبلغ قيمة جوائزها النقدية والعينية مليون دولار أمريكي.

وجاء الإعلان عن التحديات الجديدة بحضور مجموعة من كبار الوزراء والشخصيات المشاركين في فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نموًا بما في ذلك كريستوفر يالوما، وزير التجارة والصناعة الزامبي، ونورول ماجد محمود همايون، وزير الصناعة البنجلاديشي، وميمي عليماتو عثمان، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية بنين، ومين يي بينج هن، نائب وزير الصناعة في ميانمار، وعبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

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وفي إطار سعي المبادرة للمساهمة في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا على المستوى العالمي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تحديد تحديات الدورة الثانية لبرنامج تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين من خلال عقد أربع ورش عمل في كل من سويسرا والمملكة المتحدة والأردن وروسيا. وجمعت ورش العمل أكثر من 250 مشاركًا من الحكومات والمنظمات العالمية والشركات الخاصة والشباب، بالإضافة إلى حاضنات الأعمال الناشئة والباحثين الأكاديميين.

وتعاونت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي مع عشر منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومبادرة الحل (SOLVE) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تحديد القضايا الرئيسية الملحّة التي شكلت الأساس لتحديات الدورة الثانية. وتضم وكالات ومنظمات الأمم المتحدة كلًا من: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة السياحة العالمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «من خلال الالتزام بمسار التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم، نستطيع إنشاء شراكة عابرة للحدود تربط بين كافة المبتكرين الصناعيين لتوظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمعات العالمية. وتعكس مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تسعى إلى نشر الازدهار الذي يتمتع به شعب دولة الإمارات على المستوى العالمي، وتمكين المجتمعات من تحسين ظروف عيشها وتحقيق النمو والرخاء».

عرض الحلول أمام أكبر معرض صناعي في العالم

ستتم دعوة المرشحين النهائيين من الشركات الناشئة إلى الدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي ستصاحب معرض هانوفر ميسي 2020، أكبر معرض صناعي في العالم، لعرض حلولهم وابتكاراتهم أمام لجنة من كبار الخبراء العالميين.

وبعد الإعلان عن الفائزين بتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، سيتم فتح الباب أمام الشركات العالمية للترشح للفوز بجائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي للعام المقبل. ويعد المؤتمر الوزاري للدول الأقل نموًا الفعالية الأبرز التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لصالح الدول الأقل نمواً، ويهدف المؤتمر إلى وضع استراتيجية مستقبلية للارتقاء بالقطاع الصناعي في الدول الأقل نموًا بعد عام 2020، ومساعدتها على تحقيق أهدافها. وتستضيف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري للدول الأقل نموًا، قبل يوم من انعقاد المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2019.

التحديات

1- الغذاء الصحي والمستدام للجميع: كيف يمكن لسكان المدن الحصول على الغذاء الصحي والمستدام، على الرغم من التزايد الكبير في أعداد سكان المدن حول العالم؟

2- توظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وكافة شرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية: كيف يمكن للمجتمعات الريفية أن تزيد من مشاركتها في سلاسل الإمداد والأسواق الجديدة من أجل توفير ظروف معيشية أفضل؟

3- توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة: كيف يمكن أن تتوفر الخدمات الضرورية لسلامة وأمن المهاجرين بأسعار منخفضة وجودة مقبولة؟

4- التغير المناخي: كيف يمكن للمجتمعات توظيف تقنيات الاقتصاد التدويري التي تتميز بانخفاض مستوى انبعاث غازات الكربون بالحد من النفايات والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية؟