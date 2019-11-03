شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة المرة وراء تعقيدات الاقتصاد الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جون اوثرز

يوقد كشف إصدار «أطلس» الأخير للمستثمرين قائمة البلدان الضعيفة التي تحتاج إلى رأس المال. لكن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام والقلق كانت هذه المرة، حول اقتصاد ألمانيا الذي بات الولد العاق في الاقتصاد العالمي

كيف يمكن لاقتصاد دولة ما أن يستهلك نفسه؟ وكيف يكون مآل الاستراتيجية التي ثبتت جدواها لعدة عقود، في نهاية المطاف؟

قد يكون لدى «أطلس التعقيدات الاقتصادية» في جامعة هارفارد، وهو مشروع أكاديمي هائل يهدف إلى فهم كيفية تطور البلدان، بعض الإجابات لكنها تثير القلق. ويجري نظام أطلس الذي تم تنقيحه الشهر الماضي، تحليلاً لبيانات التصدير الخاصة بكل بلد والتي يحصل عليها من الأمم المتحدة، للوصول إلى نتائج تفصيلية حول ما يصنعه كل بلد، ومراحل تطوره. وموقع أطلس متاح مجاناً على شبكة الإنترنت، يعرض مجسمات ورسومات وجداول البيانات الجذابة، والتي يمكن لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين ووزراء المالية أن يستفيدوا منها في الحصول على المعلومات، والأفكار.

ويوقد كشف إصدار أطلس الأخير للمستثمرين قائمة البلدان الضعيفة التي تحتاج إلى رأس المال. لكن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام والقلق كانت هذه المرة، حول اقتصاد ألمانيا.

هذا الاقتصاد الذي كان محرك النمو في الاتحاد الأوروبي يوماً ما، بات الولد العاق في الاقتصاد العالمي. فقد كشف تقرير مديري المشتريات أن قطاع الصناعات التحويلية في حالة ركود، وهو الأضعف بين نظرائه في الغرب المتقدم، والإنتاج الصناعي الألماني يتراجع، ونظامها المصرفي متعثر؛ وأسعار الفائدة السلبية تشوه الأسواق في جميع أنحاء العالم. وعلى مدى سبع سنوات، كانت معدلات الفائدة الألمانية أدنى منها في اليابان التي كانت في السابق نموذجاً للتعثر الاقتصادي والانكماش.

أما خارج ألمانيا فمشاعر الإحباط في تفاقم. فالرئيس دونالد ترامب يشعر بالغضب لأن خفض معدلات الفائدة أمريكياً لم ينعش قدرة الدولار على المنافسة، ومع ذلك يطالب الكثيرون ألمانيا، التي طبقت معايير التقشف بإتقان منذ الأزمة - أن تعكس مسارها وتغير سياستها المالية بحيث تمنح منطقة اليورو زخماً يمكنها من الخروج من الركود.

إلا أن الأطلس يشير إلى أن مشكلة ألمانيا العميقة الجذور تحتاج إلى أكثر من مجرد زيادة في الإنفاق الحكومي. لقد استنفدت كل الطرق الطبيعية للنمو. وبعد عقود من التوسع المطرد والمنهجي من منتج إلى آخر، وتدريب القوى العاملة لديها على تكييف مهاراتهم مع القطاعات الجديدة، لم يبق هناك شيء يفعلونه. هذا الاستنتاج هو من معطيات نماذج أطلس الخاصة بكيفية نمو البلدان، والذي يعتمد على متغيرين: الترابط، والتعقيد.

ويعرض فريق البحث في أطلس هارفارد المنتجات والتقنيات التي تتوافق بشكل طبيعي مع الآخرين، أو «الأكثر ترابطاً». فأي بلد يريد أن يصنع منتجات «ترابطية»، لأن خبراته ومرافقه يمكن تسخيرها بسهولة لإنتاج شيء آخر. على سبيل المثال، ليس من الصعب الانتقال من صنع مكونات السيارة إلى صنع سيارات كاملة. أما البلدان ذات الصناعات غير المرتبطة، مثل التعدين، فتجد صعوبة في التنويع.

ويجب حسب أطلس، أن تنتقل أي دولة أيضاً إلى منتجات «أكثر تعقيداً»، أي أن درجة إنتاجيتها أعلى، وتراكم ميزات تنافسية أكبر، ويمكن أن تخلق المزيد من الثروة. فكلما طورت البلدان صناعات أرقى تزداد ثراءً، وقد فعلت ألمانيا ذلك لعدة عقود، وفعلت ذلك أفضل من أي بلد آخر، وهنا تكمن مشكلتها.

ويلخص بحث هارفارد الصورة الكلية لبلدان العالم في محورين، يقيس المحور الأفقي التعقيد النسبي لكل دولة، حيث تحتل بنجلاديش المرتبة الأقل تعقيداً على هذا المحور، ما يتيح لها مساحة كبيرة للتوسع. أما ألمانيا فهي واحدة من أكثرها تعقيداً.

وعلى المستوى الرأسي الذي يمثل درجة «الترابطية»، يكشف المحور إمكانية تطور الدولة من النقطة التي هي فيها. وهنا تبرز الهند في مقدمة الدول التي لديها آفاقاً للنمو رغم تخلف قطاعها الصناعي، بفضل تعداد سكانها، وتنوع خطوط الطلب.

ونخلص إلى أن ألمانيا استغلت بشكل أساسي جميع فرصها ذات القيمة العالية. لكن رغم ارتفاع درجة ترابطيتها، لا توجد فرص لتحسين مستويات التنوع، ما يعني أنها بحاجة إلى ابتكار منتجات عالمية جديدة كلياً. ويحدد تقرير أطلس حاجة كل بلد انطلاقاً من موقعه على خريطة المنتجات العالمية من حيث درجة ترابطيتها، ودرجة تعقيداتها.

من هنا فإن، ألمانيا يجب أن تتقدم على صعيد الابتكار، وليس على صعيد التكيف. فبعد عقود من التحول من منتج إلى منتج أكثر تقدماً، يجب على ألمانيا الآن أن تجد منتجات جديدة كلياً. هذا يعني تخصيص ثروة كاملة لعمليات البحث والتطوير، والأمل في أن يبتكر العلماء الألمان منتجات لا تخطر على بال مستهلكيها. ولا شك في أن الشركات الألمانية تستثمر بكثافة في البحث والتطوير، ويمكن لحكومتها أن تدعمها بمزيد من الإنفاق. ولكن على الرغم من أن هذا شرط ضروري للنمو، إلا أنه ليس شرطاً كافياً. والمطلوب من ألمانيا أن تبتكر شيئاً لم تفكر فيه من قبل.

* بلومبيرج