أبوظبي منصة لتطوير القدرات الصناعية للدول الأقل نمواً

أكد المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات، أن سياسة المساعدات الخارجية التي تتبناها الدولة ترتكز على المساهمة في الارتقاء بحياة المجتمعات الإنسانية، وتحقيق السلام والازدهار، تلك الركائز التي وضع أسسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وخلال العقد الماضي، صنفت دولة الإمارات كواحدة من أكبر الدول على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية، بالنسبة إلى دخلها القومي، مما يدل على التزامنا بتحقيق الازدهار في جميع أنحاء العالم.

وقال المزروعي في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً الذي أقيم في فندق قصر الإمارات أمس: «لقد كانت الإمارات منذ تأسيسها جسراً يربط بين كافة دول العالم، ويعد هذا المؤتمر فرصة للدول الأقل نمواً لاكتساب المعرفة اللازمة لتطوير قدراتها الصناعية، ويشكل الخطوة الأولى على طريق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

قال المزروعي: «ولا شك في أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتم عبر إحداث تحول جذري في الاقتصاد من خلال تمكين القطاع الصناعي من لعب دوره في دفع عجلة النمو، الأمر الذي يناقشه اجتماعنا اليوم. حيث يتمثل الغرض الرئيسي من عقد المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً في وضع استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي في هذه الدول، ودراسة تجارب الدول الأخرى في الارتقاء بقطاعاتها الصناعية، ودراسة الطرق التي تتيح للدول الأقل نمواً القيام بنهضة مشابهة».

وأعرب المزروعي عن ثقته بأن تجربة دولة الإمارات في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، لعب فيه القطاع الصناعي دوراً رئيسياً ومهماً، تمثل تجربة ملهمة يمكن للدول الأقل نمواً الاستفادة منها. حيث تبنت دولة الإمارات نهجاً شاملًا ومتكاملًا لتطوير القطاع الصناعي مكنها من بناء قاعدة صناعية متطورة في وقت غير مسبوق. وقد ساهم هذا النهج في دعم شركاتنا الصناعية الوطنية لتصبح من كبار المساهمين في سلاسل القيمة العالمية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية المتقدمة، مثل الطيران والدفاع والألمنيوم وغيرها من الصناعات الرائدة.

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وقال المزروعي: «من العوامل التي ساعدتنا على تحقيق هذه النجاحات، المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتدريب لإعداد شبابنا للمهن الناجحة في القطاع الصناعي، وكذلك جهودنا في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الصناعية. بالإضافة إلى توجيه التركيز على الحد من التأثير السلبي للصناعة في البيئة».

وأضاف في كلمته: «تضطلع حكومة الإمارات بدور رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، وعقدت شراكات وثيقة مع القطاع الخاص، وأولت أهمية كبيرة لتسخير خبرات وكفاءات ورؤوس أموال القطاع الخاص في جميع مجالات التنمية الاقتصادية. وتمثلت أهم النتائج التي تأكدت لدينا في الحاجة إلى تكوين شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص كركيزة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة».

وأوضح أن دولة الإمارات بذلت جهودها لبناء بيئة أعمال ريادية وتقديم دعم قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول القطاع الصناعي والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية. وتتركز جهود الدولة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لبناء اقتصاد مستدام. وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة في تحقيق النمو الاقتصادي بما في ذلك استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي أطلقت في العام 2017 بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

واختتم المزروعي بالقول: «تماشياً مع هذه الاستراتيجية، أطلقت دولة الإمارات في العام 2015 القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية ومنظمة (اليونيدو). وتعتبر القمة أول منصة في العالم تجمع رواد القطاع الصناعي والمستثمرين من حول العالم وقادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لتبني نهج تحويلي لمستقبل القطاع الصناعي قائم على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة».