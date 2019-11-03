الزلازل تُجبر بريطانيا على وقف استخراج الوقود الصخري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت بريطانيا وقف عمليات التنقيب عن الوقود الصخري لاحتمال تسببها في زلزال عند محاولة استخراج احتياطي الغاز، وفق ما أعلنت الحكومة، السبت.

وقالت وزيرة الطاقة والأعمال أندريا ليدسوم: «بعد مراجعة تقرير النشاط الزلزالي الأخير في بريستون نيو رود، يتضح أنه ليس بإمكاننا استبعاد تداعيات غير مقبولة مستقبلاً على السكان المحليين»، وكانت تشير بذلك إلى الموقع التابع لشركة كوادريلا في لانكشير شمال غربي انجلترا.

وأضافت: «لهذا السبب توصلتُ إلى أننا يجب أن نوقف أعمال التنقيب عن الوقود الصخري في إنجلترا بمفعول فوري».

وتوصل التقرير الأخير لسلطة النفط والغاز، إلى أنه ليس من الممكن حالياً التنبؤ بدقة بشأن احتمالات تسبب التنقيب عن الوقود الصخري في هزات أرضية، ما دفع رئيس الحكومة بوريس جونسون، للقول، إنه «يشعر بقلق كبير جداً» إزاء استخراج الغاز الصخري.

ويأتي القرار قبل أسابيع على انتخابات عامة تنظمها بريطانيا، يتوقع أن تُطرح في حملتها هذه القضية. وارتفعت نسبة المعارضة لاستخراج الغاز الصخري لدى الرأي العام البريطاني من 21% إلى 40%، وفق المكتب الوطني للتدقيق في الحسابات.

وقال المكتب إن «قلق الرأي العام تركز على المخاطر على البيئة والصحة العامة جراء الزلازل التي تنجم عن استخراج الوقود الصخري، ونجاعة القوانين البيئية المعمول بها».

واندلعت احتجاجات العام الماضي مع بدء العمل على أول بئر أفقي للغاز الصخري، في موقع بريستون نيو رود، التابع لكوادريلا.

وأثار المشروع الكثير من الجدل وعارضته السلطات المحلية ومواطنون وناشطون بيئيون، أطلقوا تحركاً قانونياً لوقف العمليات.

وأعلنت كوادريلا في نوفمبر/‏تشرين الثاني، استخراج الغاز الصخري للمرة الأولى منذ الحظر.ويُقدِّر مركز المسح الجيولوجي البريطاني أن يكون الموقع الذي تنقب فيه شركة كوادريلا يحتوي على ما يصل إلى 2300 تريليون قدم مكعبة (90 تريليون متر مكعب) من الغاز الصخري.

وقالت الحكومة السبت، إنها «ستأخذ اعتبارات ضد إصدار موافقات جديدة على عمليات التكسير الهيدروليكي»، ما لم تقدم أدلة جديدة.

ووصف نائب المدير التنفيذي للمنظمة الخيرية «سي بي آر إيه توم فاينز»، قرار الحكومة ب«الفوز الرائع».