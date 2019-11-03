غيِّـر أفكارك تتغير حياتك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

احم أفكارك بكل ما أوتيت من قوة؛ لأن أفكارك في نهاية المطاف ستصبح حياتك. دعونا نوضح ذلك باختصار.

كل عمل تقوم به تسبقه فكرة، وأفكارك المهيمنة تحدد تصرفاتك. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نرى بوضوح، أن أفكارك المهيمنة تحدد سير حياتك.

ما تتمناه، سيتحول إلى حقيقة، سواء كان أمراً جميلاً أم مؤلماً. ما تتمناه سيتحول إلى حب، وما تفكر فيه ملياً، ستجد طريقة لتجعله بين يديك.

في نهاية المطاف ستأكل الفاكهة المرة أو الحلوة التي أنتجتها أفكارك. إذا لم تكن قد أخذت زمام السيطرة على أفكارك بعد، فلم تسيطر بعد على حياتك. إذا كانت أفكارك حرة تجول كما يحلو لها، فحياتك مثل سفينة بلا قبطان تضربها الأمواج العاتية من كل جانب.

عليك أن تكون القبطان الذي يسيطر على دفة القيادة (الأفكار)، لكي تتمكن من السيطرة على السفينة (حياتك). والطريقة الوحيدة للتحكم بحياتك هي التحكم بأفكارك.

الأفكار الفقيرة ستقودك إلى الفقر، والأفكار اليائسة ستقودك إلى اليأس. وبالمثل، فإن الأفكار المزدهرة ستقودك إلى الازدهار، وأفكار النجاح ستقودك إلى النجاح، وأفكار الانتصار ستقودك إلى النصر.

قد يقول أحدهم: «أنا غير قادر على التحكم بأفكاري، حيث إن الأفكار تأتي بذاتها». نقول لهذا الشخص، قد لا تكون قادراً على وقف الطيور عن التحليق فوق رأسك، لكن بإمكانك منعها من بناء عش في شعرك.

عليك أن تخمد نيران الأفكار السلبية على الفور. أخمد تلك الشعلة الصغيرة بسرعة، فإن لم تفعل، فإنها ستتحول إلى نار مستعرة لا يمكنك السيطرة عليها، وستكون مُشعلها وضحيتها على حد سواء.

في حال خطرت في بالك فكرة لا تتماشى مع خطتك وأهدافك في الحياة، دعها تذهب في طريقها، ولا تنظر إليها أو تحللها. وببساطة أعد توجيه أفكارك إلى الوجهة التي تريد السفر إليها.

قُد أفكارك بوعي نحو النجاح والسعادة والحرية، وحدد ماهية هذه الأفكار قبل أن تحدث. شكّل أفكارك مثلما يعيد صانع الخزف تشكيل الصلصال.

عقلك هو في الواقع حديقة خصبة، والسؤال هو: ما الذي تزرعه في حديقة عقلك؟ ليس عليك أن تقول لنا ما تزرعه في حديقتك؛ لأنه يمكننا النظر إلى حياتك ونرى الفواكه التي زرعتها. إذا كنت قد زرعت بذور الرخاء أو الفقر، باستطاعتنا رؤية ذلك، وإذا كنت قد زرعت بذور الكسل أو الانضباط، أو التسويف أو العمل، فنحن نرى ذلك أيضاً.

حياتك هي مجموع الأفكار التي اخترتها، والتركيز على الإيجابيات تترتب عليه نتائج إيجابية، والتركيز على السلبيات تترتب عليه نتائج سلبية.