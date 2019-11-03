شكرا لقرائتكم خبر عن 9.8 مليار دولار عائدات شركات «لوحة الإبداع العلمي والتكنولوجي» بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركات المدرجة على لوحة الإبداع العلمي والتكنولوجي (ستار) في الصين زيادة في عائداتها وصافي أرباحها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب بورصة شنجهاي.
ووفقاً لما أوردته وكالة (شينخوا) أمس السبت، ارتفع إجمالي عائدات الشركات ال40 بواقع 14 في المئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام، إلى 69.12 مليار يوان (حوالي 9.82 مليار دولار).
ووصل صافي أرباح هذه الشركات إلى 8.58 مليار يوان، بزيادة 40 في المئة على أساس سنوي. وأعلن نحو 90 في المئة من هذه الشركات زيادة العائدات، ونحو 80 في المئة ارتفاع صافي الأرباح.
وبحسب الوكالة الصينية، تمثل لوحة الإبداع العلمي والتكنولوجي، التي بدأت التداول في 22 يوليو/تموز الماضي، أحدث خطوة للإصلاح والابتكار في سوق رأس المال بالصين، وهي تهدف إلى التركيز على شركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة والقطاعات الاستراتيجية الناشئة، مع قيود أقل على معايير الإدراج، ومتطلبات أعلى للإفصاح عن المعلومات.
وكانت الدوائر المتكاملة والطب الحيوي والنقل عبر السكك الحديدية والطاقة الجديدة وصناعات مهمة أخرى، المحرك الرئيسي لنمو الشركات المدرجة على هذه اللوحة على مدار تلك الفترة.
وسجلت الشركات ال40 المدرجة متوسط 13 في المئة بين الإنفاق على البحوث والتطوير إلى العائدات، مع تخطي النسبة لدى بعض الشركات حاجز ال30 في المئة، بحسب بيانات بورصة شنجهاي. (د ب أ)
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