شكرا لقرائتكم خبر عن هل نشهد نهاية طفرة الزيت الصخري الأمريكي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* جوليان لي

توشك الطفرة الحالية في إنتاج الزيت الصخري الأمريكي «شيل» على نهايتها، لكن لا داعي للقلق، فربما يحمل المستقبل مفاجآت.

نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخراً أحدث توقعاتها للطاقة على المدى القصير، وخفضت توقعاتها لإنتاج النفط، للشهر الرابع على التوالي، بدءاً من نهاية عام 2020. وتوقعت الإدارة أن يرتفع الإنتاج الأمريكي بمقدار 370 ألف برميل فقط على مدار العام المقبل، فيما يعتبر أبطأ معدل نمو في أربع سنوات، وهو مؤشر آخر على أن الطفرة الأخيرة من التوسع في إنتاج الزيت الصخري تتعثر.

انخفض عدد الحفارات التي تنقب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 20٪ منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بينما تتآكل مكاسب المنتجين. وتراجعت عمليات الحفر في حوض برمين الأكثر غزارة بين أحواض الصخر الزيتي بنسبة 11% خلال الشهور التسعة المنتهية في أغسطس/آب، طبقاً لتقييم إدارة معلومات الطاقة. ويشبه تطوير رقعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة مراحل نمو الإنسان إلى حد ما. فخلال طفرة النمو الأولى في السنوات الأربع حتى عام 2014، كان القطاع في مرحلة النشوء. وكان كل شيء جديداً ومثيراً، ومثلما «يلعب الطفل بأصابعه» استمرأت الشركات لعبة الحفر، ثم توسعت أنشطتها في كل اتجاه. تطور الطفل الصغير بسرعة، لكن العالم الخارجي علمه درساً قوياً عند انهيار أسعار النفط في عام 2014.

كان الازدهار الثاني لعام 2016 أشبه بمرحلة المراهقة. بعد التقاط أنفاسهم، وتعلم كيفية العيش في عالمهم المتغير، طور الشباب البالغون عضلاتهم، وركزوا فقط على الأشياء التي تهمهم، باستخراج البقع السهلة في مكامن الصخر الزيتي والتخلي عن كل شيء آخر. جلب هذا التركيز مكاسب إنتاج أكبر من الطفرة الأولى. وفي السنوات الثلاث بين ديسمبر/كانون الأول 2016 وديسمبر 2019، من المتوقع أن يرتفع متوسط الإنتاج إلى 4.2 مليون برميل يومياً، مقارنة ب 3.9 مليون برميل بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2014. وفي مقدمة التحديات التي واجهت الطفرة الثانية من الصخر الزيتي كان تحديد تلك المناطق السهلة واستغلالها، وتوسيع المساحة لتأمين حفر آبار أعمق، وإنشاء البنية التحتية لنقل الغاز والمتكثفات إلى الأسواق في الداخل والخارج.

ولكن مع هبوط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حدود 50 دولاراً للبرميل، ازدادت التحديات التي تواجهها بعض الشركات التي وجدت نفسها مضطرة لإنتاج المزيد لتغطية خدمات ديونها المرتفعة، في حين أنها لا تحقق أية أرباح تمكنها من الاستغناء عن القروض، أو دفع حصص مساهميها الذين بدأوا يلحّون في المطالبة بعائدات أعلى.

ونظراً لثبات سعر النفط الخام حول خمسين دولاراً، فقد تكون الجولة التالية من المفاوضات بين منتجي الصخر الزيتي ومقرضيهم أكثر صعوبة. وربما نشهد بعض صفقات الاندماج.

إلا أن ذلك لا يعني أن قطاع الزيت الصخري قد تلاشى كلياً، بل ربما نشهد طفرة ثالثة تغذيها التقنيات الأحدث، وتطوير مهارات الإنتاج وتكتيكاته، لكنها في حال تطورها ستكون ضمن خطى مدروسة.

وربما تغذي الطفرة الثالثة شركات النفط العالمية الكبرى؛ بحيث تتميز بالتركيز على تطوير عمليات الاستخراج، بدلاً من زيادة كم الإنتاج السريع. لا شك أن تطبيق تقنيات الاستخلاص المعدلة، وتوحيد الملكية، وأتمتة عمليات الحفر، وترشيد سلاسل التوريد، سيزيد من حجم النفط المستخرج على مدى عمر البئر، ويقلل من التكاليف. لكنه لن يحقق نفس وتيرة النمو التي شهدناها مؤخراً.

وتبلغ نسبة استخراج الخام من مكامن الزيت الصخري ما بين 5 و10% من كتلة الحفر، لكن «كونوكو فيليبس» تمكنت من رفعها إلى 20% في بعض مكامن حقل «إيجل فورد» في تكساس، وقد تصل النسبة إلى 40% في الظروف النموذجية. في هذه الحالة تصبح احتمالات ربحية الحقل المذكور، وإطالة عمره الإنتاجي قوية. فهل نشهد طفرة ثالثة في إنتاج الزيت الصخري؟ ربما، لكنها لن تكون كسابقاتها.

* بلومبيرج