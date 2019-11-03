كيف ومتى تقول لمديرك.. أنت على خطأ ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إخبار مديرك بأنّه مُخطئ أو أنه اقترف خطأ ما، قد يكون أمراً مُربكاً وقد يوقعك في العديد من المشاكل، وهذا طبيعي ومنطقي بالنظر إلى العديد من الأسباب الوجيهة، أولاً لأنك لا تريد أن تبدو وكأنك تعرف كل شيء، ولا ترغب أبداً في إحراج وإهانة رئيسك؛ لذلك عليك التعامل مع الموضوع بحرص وعناية.

وتحدّث بيرنارد مار، مؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، وخبير الأداء في الشركات عن هذا الموقف الصعب الذي تمر به عندما تشعر بأنّك مُضطر لإخبار مديرك بأنه ارتكب خطأ ما.

ويتساءل مار عما إذا كان من الأفضل أن تُخبر مديرك بأنّه ارتكب خطأ، أم تمسك لسانك وتطلب من شخص آخر أن ينقل له هذه الأخبار السيِّئة. بغض النظر عن نتيجة مناقشاتك، إذا كانت مخاوفك مهمة ومثيرة بما يكفي للدرجة التي تدفعك إلى التطرق إليها مع مديرك، فعليك الاعتراف بأنّك تقوم بشيء مُربك وعواقبه غير مضمونة. وفي كل الأحوال، عليك أن تتعامل مع مديرك بأدب، وأن تضع في اعتبارك أن المديرين بشر ومن الطبيعي أن يقترفوا أخطاء.

وفيما يلي، نستعرض مجموعة من الطرق التي تساعدك على إخبار مديرك بأنّه اقترف خطأ ما، وتمكنك من الخروج من الموقف بصورة أفضل، خاصة إذا كان لا يستطيع تقبّل النقد بصدر رحب.



1 تحقّق من معلوماتك وتأكد من صحتها

قبل الذهاب للتحدث مع مديرك عن الخطأ الذي اقترفه، عليك أن تتأكد من أنّه أخطأ بالفعل، وأن تتحقق من صحة معلوماتك.

وفي حال تأكدك من أنه ارتكب خطأ ما، فعليك أن تزن الأمر في دماغك، وتفكر فيما إذا كان الأمر يستحق هذه المجازفة الكبيرة.

اسأل نفسك هل سيؤدي الأمر إلى وضع مديرك في موقف يبدو فيه كالأحمق؟ وهل سيؤثر فيك أو في عملاء الشركة أو في الشركة نفسها؟

2 حدد دوافعك

لماذا تفعل ذلك؟ هل سألت نفسك عن السبب الذي يدفعك إلى تصحيح خطأ مديرك؟ هل أنّك تريد لفت الانتباه؟ أم إنّك تريد إحداث تغيير إيجابي فعلي في المؤسسة، أو للعملاء أو لزملائك؟ أم إنه تصرف لا داعي له؟

3 اختر الوقت المناسب

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اختيار الوقت المناسب لمناقشة مديرك في الخطأ الذي اقترفه أمر حيوي وضروري، خاصة إذا كنت في حاجة إلى انتباهه الكامل، وإذا كنت تتوقع أن المحادثة ستكون شديدة الصعوبة. تجنب التحدث مع مديرك إذا كان منشغلاً أو إذا كان جدول أعماله مملوءاً بالمهام الصعبة. ولا تفعل ذلك خلال الاجتماعات التي يوجد فيها العديد من الأشخاص. وفي بعض الأحيان، يكون من الأفضل طرح الأمر عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني حتى يكون الأمر أقل إحراجاً.

4 تحدث معه على انفراد

لا تتحدّث مع مديرك عن خطأ اقترفه أمام الجميع، تجنب أن تقوم بذلك أمام زملائك في العمل أو عملائك أو في مكان عام يسمح للآخرين بمعرفة الأمور التي تتحدثان عنها، وهذا لكي تتجنب أن تحرجه أو تضعه في موقف سيِّئ. وعوضاً عن ذلك، حاول أن تحدّد موعداً لإجراء محادثة خاصة بينكما في مكان مغلق، ثم اغلق الأبواب وأجلسا معاً من أجل إجراء محادثة ودية.

5 قدم مقترحات مفيدة

لا تُخبر مديرك أبداً بأنه اقترف خطأ ما، أو أنه أخطأ، ولا تحاول أن تطالبه بالقيام بشيء ما، ولا تجعل الأمر يبدو وكأنك تعطيه توجيهات وتلميحات. وعوضاً عن ذلك قدم له بعض الأفكار التي قد تساعده وتجعله يعي بنفسه أنه أخطأ، اقترح عليه بعض الحلول التي تقوده إلى النتائج نفسها.

6 تقبل قراره

لن يتفق معك المديرون والرؤساء دوماً، ولن تكون قادراً على تغيير آرائهم. وإذا قرروا أن الوقت قد حان لتخطي الأمر وإنهاء مناقشة هذا الموضوع، فمن الضروري أن تتقبل قرارهم وتتابع عملك بشكل طبيعي.