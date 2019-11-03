التفاصيل الكاملة لـ توزيع البنزين مجانا في بغداد

أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العرافي، ثامر عباس الغضبان، بتوزيع مادة البنزين مجانا على أصحاب عربات "التوك توك"، دعما لمواقفهم الإنسانية في نقل المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة من الوزارة تقديرا لما يقوم به أصحاب "التوك توك" من مبادرات إنسانية بنقل الجرحى والمصابين وكبار السن من وإلى ساحة التحرير (مركز التظاهر)، وفقا لما نشرته الوزارة العراقية على صفحتها في "فيسبوك".
وبناء على التوجيهات فقد خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية محطة تعبئة الكيلاني في الباب الشرقي قرب جسر محمد القاسم لتجهيز وتزويد أصحاب عربات "التوك توك" بالبنزين مجانا حتى ساعات متأخرة من الليل.
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