شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد بالأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والصلب استقرارا اليوم السبت 2-11-2019، وفق ما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد اليوم تبدأ من 9800 جنيه الطن وحتى 10300 سعر المصنع، مشيرا إلى أن اسعار بالنسبة للمستهلك تبدأ من 10200 جنيها للطن وحتى 10500.

وأضاف أن الأسعار انخفضت خلال الشهر الماضي والجاري أكثر من 1000 جنيه في الطن بحسب الأسعار التي أعلنت عنها مصانع الحديد، وذلك بعد أن انخفضت أسعار صرف الدولار، إضافة إلى انخفاض أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الحديد أكثر من 70 دولار في الطن.

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الجدير بالذكر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد أن أسعار الحديد قد تشهد موجة انخفاض جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في الأسعار أهمها العرض والطلب ثم تكلفة المنتج والمنافسة داخل السوق.