الحجز بكرة وجاهزة للتسليم.. خريطة شقق الإسكان الاجتماعي في 8 محافظات «الأسعار والشروط»

الموجز

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة) بمساحة تصل لـ90 مترًا، بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة".

مقدم الحجز

ويبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وخلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وجاءت خريطة المحافظات والمناطق التي سيتم طرح بها الشقق والتي جاءت على النحو التالي:

- محافظة الإسكندرية، في مدينة برج العرب الجديدة.

- محافظة الإسماعيلية، بمناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة).

- محافظة الشرقية، بمناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر).

- محافظة الدقهلية بمناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه).

- محافظة المنوفية بمناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا).

- محافظة كفر الشيخ بمناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض).

- محافظة الغربية، بمناطق (بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة).

- محافظة البحيرة، بمناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون).

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية –الإسكندرية – الدقهلية –الإسماعيلية – كفر الشيخ– المنوفية – البحيرة –الغربية).

بداية من الغد

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وقال الجزار في بيان، إنه يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني للصندوق خلال الفترة من غدا الأحد 3 نوفمبر المقبل، وحتى 10 نوفمبر، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند الإعاقة حديثاً صادراً في عام 2019، عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإليكترونى للمشروع، وخلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

طريقة السداد

وبشأن أسلوب السداد، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ثمن الوحدة

ولفتت إلى استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيستخدم الصندوق عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى).

كيفية سداد التمويل

ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

مي عبدالحميد



وأشارت عبدالحميد، إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق –فايد – القصاصين أم عزام– التل الكبير العهدة –الرياح "القنطرة غرب" –أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق(القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بني عبيد –المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات –قويسنا – أشمون – منوف– تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه– قلين – الحامول –الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون –سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق(الرحمانية – مركز بدر –وادي النطرون)، بمحافظة البحيرة. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

شروط الحجز

وتتضمن شروط الحجز: ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

شروط عامة

كما تنص الشروط العامة: على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة)التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ويقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة / الأولاد القصر)أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج /الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

حظر التصرف بالشقة

وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم93 لسنة 2018وتعديلاته.