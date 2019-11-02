أسعار البقوليات اليوم .. الفول 25 جنيها واللوبيا 21 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البقوليات اليوم السبت 2- 11-2019 استقرارا في جميع الأسواق داخل القاهرة الكبرى حسبما أكدت شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت أسعار الفول البلدى بين 25-29 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة، فيما سجلت أسعار الفول المستورد بين 15-19 جنيها بينما استقر سعر الفاصوليا البيضاء عند 23-25 جنيها للكيلو وتراوحت اللوبيا البلدى بين 21-24 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر العدس عند 23 جنيها للكيلو .
والجدير بالذكر أن شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن السوق المحلي به فائض من الغلال ان الأسعار ستظل مستقرة حتى قبل نهاية العام فيما ستتاثر تلك الأسعار بانخفاض سعر الدولار مع بداية العام المقبل، موضحة أن السوق به كمية كبيرة من العرض وبالتالي ستنخض الكميات التي سيتم استيرادها العام القادم.
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