شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان المركزي يؤكد: إعادة فتح البنوك تمت دون أي عوائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم السبت إن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد "لم يسبب أي مشاكل في أي بنك" وإنه "لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال".
وقال سلامة رويترز في تعليقات مكتوبة "هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان المركزي يؤكد: إعادة فتح البنوك تمت دون أي عوائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.