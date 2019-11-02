شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان المركزي يؤكد: إعادة فتح البنوك تمت دون أي عوائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم السبت إن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد "لم يسبب أي مشاكل في أي بنك" وإنه "لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال".

وقال سلامة رويترز في تعليقات مكتوبة "هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا".