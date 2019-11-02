شكرا لقرائتكم خبر عن (اياتا): أفريقيا تسجل ارتفاعا فى الطلب لسوق الشحن الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا أن الطلب على شحن البضائع جوا سجل نموا ملحوظا هذا العام فى قارة أفريقيا مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح الاتحاد الدولى للنقل الجوى، ومقره بمدينة مونتريال الكندية - في بيان - أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لم تؤثر سلبا على سوق الشحن الجوى للبضائع فى أفريقيا، بل على العكس سجل هذا السوق نموا فى الطلب مقارنة بعام 2018.

وأشار البيان إلى أن الناقلين الأفارقة سجلوا نموا قويا لشحن البضائع جوا، لاسيما خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.