العالم يترقب إعلان خطة طرح أرامكو اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تترقب الأسواق العالمية اليوم الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط «أرامكو السعودية»، وفق مصادر تحدثت لوكالة رويترز أمس.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر لم تسمها أن إعلان خطة الطرح ربما يكون الأحد، وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريبا، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الأسبوع الماضي، «إن الطرح سيحدث قريبا، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب». وأضاف «سيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان».

ووفقا لمصادر «رويترز»، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة الأحد.

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وذكرت المصادر أن هيئة سوق المال السعودية تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو 3 نوفمبر، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر المقبل.

وتعتزم عملاق النفط السعودي أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية، قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية. ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.

ولبلوغ التريليوني دولار، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من 1 إلى 2% من الشركة في سوق المال السعودية لجمع ما بين 20 مليارا إلى 40 مليار دولار على الأقل.

ويريد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه 5% من الشركة. ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط. وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، على أهمية رؤية 2030 ودورها في تحول الاقتصاد في السعودية، وقال في حوار مع رئيسة تداول سارة السحيمي في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن اكتتاب أرامكو سيكون فرصة عظيمة لتنمية سوق المال ومشاهدة نجاحها.

وفي سؤال عن أهمية فتح السوق للمستثمرين الأجانب وتطوير أسواق المال، أشاد منوتشن بالخطوات التي تقوم بها المملكة لتطوير أسواق المال، وأضاف «أعتقد أن أسواق المال مهمة جدا في عملية التحول. لا بد من وجود التنظيمات المناسبة لكن دون المبالغة بها، إلى جانب وجود الشفافية والنظام القضائي».