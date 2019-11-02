شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد.. المالية: 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 عددا من الأخبار الاقتصادية التى شهدتها الساحة المحلية على مدار اليوم وكان من أهمها ، تخصيص وزارة المالية 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات خلال 4 أشهر، و12 شركة بالبورصة المصرية توزع 2.7 مليار جنيه على المساهمين خلال أكتوبر، وأسعار الذهب والعملات والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن فى القاهرة الكبرى اليوم .

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات خلال 4 أشهر

أكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، بما يُمَّكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفى والاجتماعى الذى ينعكس على أسرهم، موضحًا أنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة فى 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى

12 شركة بالبورصة المصرية توزع 2.7 مليار جنيه على المساهمين خلال أكتوبر

بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، ليرتفع بذلك إجمالى قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام إلى 18.6 مليار جنيه.

التخطيط: انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة غدا

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا الأحد تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام”

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2-11-2019

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2-11-2019 استقرارا ملحوظا، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 677 جنيها للجرام، بعد صعود للذهب على مدار يومى الخميس والجمعة.

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أسعار العملات اليوم السبت 2 -11-2019

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 2-11-2019 طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

تعرف على اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 2- 11-2019 استقرارا وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.