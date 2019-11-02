شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بتعدد مصادر الكهرباء ومراجعة أجهزة التوصيل التلقائي بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك خلال اجتماع تنفيذي، عقد برئاسة محافظ مطروح، وبحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وشدد محافظ مطروح، على مراجعة كافة أجهزة التوصيل التلقائي للكهرباء بالمستشفيات، مع ضمان التشغيل المستمر للكهرباء، خاصة بالحضانات وغرف العمليات والعناية المركزة حفاظا على سلامة وأرواح المرضى.